https://ria.ru/20220917/pelosi-1817560455.html

Эксперт назвал визит Пелоси в Армению попыткой оторвать страну от России

Эксперт назвал визит Пелоси в Армению попыткой оторвать страну от России - РИА Новости, 17.09.2022

Эксперт назвал визит Пелоси в Армению попыткой оторвать страну от России

Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению пройдет в рамках усилий Запада вывести Армению из сферы влияния России, считает... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:27

2022-09-17T17:27

2022-09-17T17:27

в мире

нэнси пелоси

армения

россия

азербайджан

одкб

международный республиканский институт

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1f/1806185282_0:67:2949:1726_1920x0_80_0_0_a7da5604442b69097d5faa164ab3f15c.jpg

ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению пройдет в рамках усилий Запада вывести Армению из сферы влияния России, считает армянский политолог Эдгар Элбакян.Приезд Пелоси в Ереван ожидается вечером в субботу и продлится до 19 сентября, сообщило посольство США. По данным дипмиссии, Пелоси в рамках визита обсудит с руководством Армении двусторонние отношения и ситуацию в сфере безопасности.Эксперт отметил, что визит, вероятно, случайно совпал с новым обострением на границе Армении и Азербайджана, но эта тема будет обсуждаться в ходе визита. "Визит был запланирован, и это факт, три недели тому назад… То есть пытаться связывать это с урегулированием данной ситуации будет неуместным", - заявил Элбакян РИА Новости.В то же время визит укладывается в общую политику США и в целом Запада, направленную на попытки вывести Армению из сферы влияния РФ, полагает эксперт. "Игра очень простая - США и коллективный политический Запад пытаются вырвать регион из-под влияния России",- считает он.По словам эксперта, недавно опубликованный опрос, проведенный в Армении Международным республиканским институтом*, показал, что 52% населения выступают против западных антироссийских санкций. "А основным виновником боевых действий на Украине наше население считает США… Запад тоже владеет этими данными, поэтому они решили в рамках их большой геополитической игры активизировать на данном этапе свои усилия. Мы видим, как агенты их мягкой силы сейчас работают в Армении", - говорит эксперт.По его словам, западные агенты спекулируют на том, что Россия, имея военную базу в Армении и будучи ее союзником по ОДКБ, не вмешивается военным путём в ситуацию на границе с Азербайджаном, при этом они "забывают" заявления самих властей Армении. "Это тот дискурс, который они (прозападное лобби - ред.) активизировали… Вопрос ясен: идёт борьба за зоны влияния", - считает он.По его мнению, самой Пелоси нечего предложить Армении для решения ее споров с Азербайджаном, так как активно вмешиваться в конфликт американцы не будут. "По факту ничего (предложить не могут), кроме злополучной американской мечты. Гарантии безопасности на словах они могут дать, но это разговоры для бедных. Потому что есть Турция, и любое решение, которое принимается в Вашингтоне в связи с большим ближневосточным регионом, это решение должно быть сбалансированное, учитывающее интересы Турции… Так что если мы имеем ввиду (дать) что-то материальное - нет, от слова совсем", - считает Элбакян.Накануне спикер парламента Армении Ален Симонян выразил недовольство позицией РФ и ОДКБ по поводу ситуации на границе с Азербайджаном, несмотря на значительные усилия, предпринятые Россией и ОДКБ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, в том числе в ходе последнего обострения. В частности, говоря о шагах ОДКБ, Симонян напомнил, у Армении есть договор о взаимной помощи с РФ, и заявил, что "мы ожидаем от наших российских партнеров намного более ощутимых шагов, а не на уровне заявлений или полуслов".В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИДа. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.* Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817430945.html

https://ria.ru/20220916/ssha-1817144308.html

https://ria.ru/20220916/armeniya-1817318854.html

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

армения

россия

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, армения, россия, азербайджан, одкб, международный республиканский институт, сша