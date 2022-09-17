https://ria.ru/20220917/ovcharka-1817484823.html

Хозяина овчарки, загрызшей щенка, обязали выплатить 140 тысяч рублей

Хозяина овчарки, загрызшей щенка, обязали выплатить 140 тысяч рублей - РИА Новости, 17.09.2022

Хозяина овчарки, загрызшей щенка, обязали выплатить 140 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы обязал москвича выплатить хозяйке щенка, которого загрызла его овчарка, более 140 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T03:18

2022-09-17T03:18

2022-09-17T11:26

собаки

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы обязал москвича выплатить хозяйке щенка, которого загрызла его овчарка, более 140 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.Инцидент произошел на подмосковной даче. Женщина выгуливала собаку породы мальтипу (метис пуделя и мальтийской болонки. — Прим. ред.), когда на них напала овчарка ответчика, выбежав с участка из открытой калитки. Песик погиб, а его хозяйку укусили за губу.Она обратилась в суд с требованием компенсировать стоимость собаки, оплатить свое лечение и моральный вред."Ответчиком обязанности по осуществлению контроля за принадлежащим ему животным должным образом не исполнена", — сказано в решении суда.Суд обязал владельца овчарки компенсировать истице более 140 тысяч рублей (стоимость собаки), а также моральный вред и судебные расходы.Сумму компенсации морального вреда в суде не уточнили, но общая практика по подобным делам не предусматривает присуждения действительно крупных сумм.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/shtraf-1814442839.html

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собаки, москва, происшествия