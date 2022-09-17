https://ria.ru/20220917/otstavka-1817565136.html

В Париже несколько тысяч человек вышли с требованием отставки Макрона

В Париже несколько тысяч человек вышли с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 17.09.2022

В Париже несколько тысяч человек вышли с требованием отставки Макрона

В Париже несколько тысяч демонстрантов собрались на площади Пале-Рояль после призыва движения "Патриоты" потребовать отставки президента страны Эммануэля... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:56

2022-09-17T17:56

2022-09-17T21:02

в мире

франция

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европа

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эммануэль макрон

владимир путин

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ПАРИЖ, 17 сен — РИА Новости. В Париже несколько тысяч демонстрантов собрались на площади Пале-Рояль после призыва движения "Патриоты" потребовать отставки президента страны Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.После первой акции 3 сентября "Патриоты" выступили с новым призывом выйти на улицу с требованием ухода Макрона и выхода Франции из Европейского Союза и НАТО.Результаты последнего опроса Elabe показали снижение поддержки санкций против России со стороны французов. Так, за выступают 40 процентов населения, 27 процентов — против, еще 32 процента опрошенных считают необходимым ограничить санкции, чтобы уменьшить их влияние на повседневную жизнь.Ранее Владимир Путин заявил, что Европа загнала себя в "санкционный тупик", отметив, что ограничительные меры сильнее бьют по ней самой, и что изолировать Россию невозможно.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220909/makron-1815592044.html

https://ria.ru/20220914/tseny-1816819414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция с требованием отставки Макрона в Париже В Париже на акцию с требованием отставки Макрона вышли сторонники движения "Патриоты" 2022-09-17T17:56 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, нато, европа, россия, эммануэль макрон, владимир путин