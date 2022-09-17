https://ria.ru/20220917/otstavka-1817565136.html
В Париже несколько тысяч человек вышли с требованием отставки Макрона
В Париже несколько тысяч человек вышли с требованием отставки Макрона - РИА Новости, 17.09.2022
В Париже несколько тысяч человек вышли с требованием отставки Макрона
В Париже несколько тысяч демонстрантов собрались на площади Пале-Рояль после призыва движения "Патриоты" потребовать отставки президента страны Эммануэля... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:56
2022-09-17T17:56
2022-09-17T21:02
в мире
франция
нато
европа
россия
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 17 сен — РИА Новости. В Париже несколько тысяч демонстрантов собрались на площади Пале-Рояль после призыва движения "Патриоты" потребовать отставки президента страны Эммануэля Макрона, передает корреспондент РИА Новости.После первой акции 3 сентября "Патриоты" выступили с новым призывом выйти на улицу с требованием ухода Макрона и выхода Франции из Европейского Союза и НАТО.Результаты последнего опроса Elabe показали снижение поддержки санкций против России со стороны французов. Так, за выступают 40 процентов населения, 27 процентов — против, еще 32 процента опрошенных считают необходимым ограничить санкции, чтобы уменьшить их влияние на повседневную жизнь.Ранее Владимир Путин заявил, что Европа загнала себя в "санкционный тупик", отметив, что ограничительные меры сильнее бьют по ней самой, и что изолировать Россию невозможно.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220909/makron-1815592044.html
https://ria.ru/20220914/tseny-1816819414.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Акция с требованием отставки Макрона в Париже
В Париже на акцию с требованием отставки Макрона вышли сторонники движения "Патриоты"
2022-09-17T17:56
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нато, европа, россия, эммануэль макрон, владимир путин
В мире, Франция, НАТО, Европа, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
17:56 17.09.2022 (обновлено: 21:02 17.09.2022)
В Париже несколько тысяч человек вышли с требованием отставки Макрона
Несколько тысяч демонстрантов собрались в Париже с требованием отставки Макрона