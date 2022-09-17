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Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне - РИА Новости, 17.09.2022
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Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне
Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне - РИА Новости, 17.09.2022
Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне
Многие функции на наших смартфонах, включенные по умолчанию, вовсе не нужны, поэтому их стоит отключить для сохранения заряда устройства и — что гораздо важнее... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T03:15
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общество
технологии
россия
telecom daily
денис кусков
смартфоны
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Многие функции на наших смартфонах, включенные по умолчанию, вовсе не нужны, поэтому их стоит отключить для сохранения заряда устройства и — что гораздо важнее — не раздавать ваши данные тем, кому не следует, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.По словам Кускова, можно также убавить яркость экрана смартфона, установленную по умолчанию, и отключить функцию автообновлений.Очень важно определить спектр данных, которыми вы делитесь с приложениями. Для этого при установке приложения снимайте соответствующую галку, чтобы обезопасить вашу личную информацию, заключил эксперт.
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общество, технологии, россия, telecom daily, денис кусков, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Telecom daily, Денис Кусков, Смартфоны
03:15 17.09.2022 (обновлено: 14:15 17.09.2022)
 
Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне

Гендир Telecom Daily Кусков: на телефоне лучше отключать геолокацию, если она не нужна

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Многие функции на наших смартфонах, включенные по умолчанию, вовсе не нужны, поэтому их стоит отключить для сохранения заряда устройства и — что гораздо важнее — не раздавать ваши данные тем, кому не следует, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
"Можно дать лишь общие советы — если особо не нужна служба геолокации, лучше отменить ее использование по умолчанию. В фоновом режиме она собирает данные для многих приложений, которым знать, где вы находитесь, вовсе ни к чему", — объяснил эксперт.
По словам Кускова, можно также убавить яркость экрана смартфона, установленную по умолчанию, и отключить функцию автообновлений.
Очень важно определить спектр данных, которыми вы делитесь с приложениями. Для этого при установке приложения снимайте соответствующую галку, чтобы обезопасить вашу личную информацию, заключил эксперт.

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