https://ria.ru/20220917/otklyuchit-1817477374.html

Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне

Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне - РИА Новости, 17.09.2022

Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне

Многие функции на наших смартфонах, включенные по умолчанию, вовсе не нужны, поэтому их стоит отключить для сохранения заряда устройства и — что гораздо важнее... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T03:15

2022-09-17T03:15

2022-09-17T14:15

общество

технологии

россия

telecom daily

денис кусков

смартфоны

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Многие функции на наших смартфонах, включенные по умолчанию, вовсе не нужны, поэтому их стоит отключить для сохранения заряда устройства и — что гораздо важнее — не раздавать ваши данные тем, кому не следует, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.По словам Кускова, можно также убавить яркость экрана смартфона, установленную по умолчанию, и отключить функцию автообновлений.Очень важно определить спектр данных, которыми вы делитесь с приложениями. Для этого при установке приложения снимайте соответствующую галку, чтобы обезопасить вашу личную информацию, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220916/smartfon-1817141903.html

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2022

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общество, технологии, россия, telecom daily, денис кусков, смартфоны