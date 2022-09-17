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Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне
Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне - РИА Новости, 17.09.2022
Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне
Многие функции на наших смартфонах, включенные по умолчанию, вовсе не нужны, поэтому их стоит отключить для сохранения заряда устройства и — что гораздо важнее... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T03:15
2022-09-17T03:15
2022-09-17T14:15
общество
технологии
россия
telecom daily
денис кусков
смартфоны
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Многие функции на наших смартфонах, включенные по умолчанию, вовсе не нужны, поэтому их стоит отключить для сохранения заряда устройства и — что гораздо важнее — не раздавать ваши данные тем, кому не следует, рассказал агентству "Прайм" гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.По словам Кускова, можно также убавить яркость экрана смартфона, установленную по умолчанию, и отключить функцию автообновлений.Очень важно определить спектр данных, которыми вы делитесь с приложениями. Для этого при установке приложения снимайте соответствующую галку, чтобы обезопасить вашу личную информацию, заключил эксперт.
https://ria.ru/20220916/smartfon-1817141903.html
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общество, технологии, россия, telecom daily, денис кусков, смартфоны
Общество, Технологии, Россия, Telecom daily, Денис Кусков, Смартфоны
03:15 17.09.2022 (обновлено: 14:15 17.09.2022)
Перечислены функции, которые нужно отключать на телефоне
Гендир Telecom Daily Кусков: на телефоне лучше отключать геолокацию, если она не нужна