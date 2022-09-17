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Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму
Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму - РИА Новости, 17.09.2022
Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не применял американское оружие для ударов по Крыму. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T02:51
2022-09-17T02:51
2022-09-17T02:51
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
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сша
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не применял американское оружие для ударов по Крыму."Нет", - ответил Кулеба в интервью американскому телеканалу PBS на вопрос о том, использовалось ли американское оружие для ударов по Крыму.В конце августа власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в ряде городов.
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Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму
Глава МИД Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму