https://ria.ru/20220917/oruzhie-1817483632.html

Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму

Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму - РИА Новости, 17.09.2022

Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не применял американское оружие для ударов по Крыму. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T02:51

2022-09-17T02:51

2022-09-17T02:51

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

киев

севастополь

мид украины

украина

сша

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не применял американское оружие для ударов по Крыму."Нет", - ответил Кулеба в интервью американскому телеканалу PBS на вопрос о том, использовалось ли американское оружие для ударов по Крыму.В конце августа власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в ряде городов.

https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817163694.html

киев

севастополь

украина

сша

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