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Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/oruzhie-1817483632.html
Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму
Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму - РИА Новости, 17.09.2022
Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не применял американское оружие для ударов по Крыму. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T02:51
2022-09-17T02:51
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
киев
севастополь
мид украины
украина
сша
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не применял американское оружие для ударов по Крыму."Нет", - ответил Кулеба в интервью американскому телеканалу PBS на вопрос о том, использовалось ли американское оружие для ударов по Крыму.В конце августа власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в ряде городов.
https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817163694.html
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в мире, дмитрий кулеба, киев, севастополь, мид украины, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Киев, Севастополь, МИД Украины, Украина, США, Россия
02:51 17.09.2022
 
Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму

Глава МИД Кулеба заявил, что Киев якобы не применял оружие из США для ударов по Крыму

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не применял американское оружие для ударов по Крыму.
"Нет", - ответил Кулеба в интервью американскому телеканалу PBS на вопрос о том, использовалось ли американское оружие для ударов по Крыму.
В конце августа власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в ряде городов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаКиевСевастопольМИД УкраиныУкраинаСШАРоссия
 
 
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