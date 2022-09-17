https://ria.ru/20220917/oon-1817578518.html

Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН

Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН - РИА Новости, 17.09.2022

Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН

Минск не против выступления Владимира Зеленского на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения, но такое право следовало бы... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T19:25

2022-09-17T19:25

2022-09-17T20:17

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ООН, 17 сен – РИА Новости. Минск не против выступления Владимира Зеленского на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения, но такое право следовало бы предоставить и всем остальным лидерам, которые не могут участвовать в мероприятии очно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.Общие прения недели высокого уровня пройдут 20-26 сентября. В пятницу Генассамблея приняла по инициативе Киева решение разрешить Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения. Постпредство Белоруссии предложило поправку, которая позволяла бы предоставить такое право всем главам делегаций, которые по тем или иным причинам не могут приехать в Нью-Йорк. Генассамблея ее не поддержала."Это решение (выступать в формате предзаписанного видеообращения – ред.) нарушает правила процедуры. По правилам процедуры нынешней Генассамблеи, естественно, все выступления должны быть живыми. То есть это нарушение правил процедуры", - сказал Рыбаков."Мы за то, чтобы если мы принимаем решения, которые идут против правил процедуры, то они были универсальными и были не для одной делегации, а для всех", - подчеркнул он.Дипломат заявил, что Минск "ни в коем случае не против видеообращения Зеленского". "Мы как раз подчеркнули, что не только президент Украины может выступить в формате видеообращения, но и другие участники высокой недели", - указал Рыбаков.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в Генассамблее ООН, что Россия выступает за то, чтобы право на выступление на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения было у всех нуждающихся в этом лидеров, а не только у Зеленского. До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не поддержит предложение Киева, так как оно нарушает правила, а Зеленский, по его словам, "прекрасно путешествует в стране, посещал свои регионы, а сюда он не может приехать".

https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817412243.html

https://ria.ru/20220914/zelenskiy-1816854058.html

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владимир зеленский, валентин рыбаков, россия, минск, белоруссия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире