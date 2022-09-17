19:25 17.09.2022 (обновлено: 20:17 17.09.2022)
Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН
Постпред Белоруссии в ООН: Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 17 сен – РИА Новости. Минск не против выступления Владимира Зеленского на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения, но такое право следовало бы предоставить и всем остальным лидерам, которые не могут участвовать в мероприятии очно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Общие прения недели высокого уровня пройдут 20-26 сентября. В пятницу Генассамблея приняла по инициативе Киева решение разрешить Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения. Постпредство Белоруссии предложило поправку, которая позволяла бы предоставить такое право всем главам делегаций, которые по тем или иным причинам не могут приехать в Нью-Йорк. Генассамблея ее не поддержала.
"Это решение (выступать в формате предзаписанного видеообращения – ред.) нарушает правила процедуры. По правилам процедуры нынешней Генассамблеи, естественно, все выступления должны быть живыми. То есть это нарушение правил процедуры", - сказал Рыбаков.
"Мы за то, чтобы если мы принимаем решения, которые идут против правил процедуры, то они были универсальными и были не для одной делегации, а для всех", - подчеркнул он.
Дипломат заявил, что Минск "ни в коем случае не против видеообращения Зеленского". "Мы как раз подчеркнули, что не только президент Украины может выступить в формате видеообращения, но и другие участники высокой недели", - указал Рыбаков.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в Генассамблее ООН, что Россия выступает за то, чтобы право на выступление на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения было у всех нуждающихся в этом лидеров, а не только у Зеленского. До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не поддержит предложение Киева, так как оно нарушает правила, а Зеленский, по его словам, "прекрасно путешествует в стране, посещал свои регионы, а сюда он не может приехать".