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Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН - РИА Новости, 17.09.2022
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Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН
Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН - РИА Новости, 17.09.2022
Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН
Минск не против выступления Владимира Зеленского на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения, но такое право следовало бы... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:25
2022-09-17T20:17
владимир зеленский
валентин рыбаков
россия
минск
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ООН, 17 сен – РИА Новости. Минск не против выступления Владимира Зеленского на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения, но такое право следовало бы предоставить и всем остальным лидерам, которые не могут участвовать в мероприятии очно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.Общие прения недели высокого уровня пройдут 20-26 сентября. В пятницу Генассамблея приняла по инициативе Киева решение разрешить Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения. Постпредство Белоруссии предложило поправку, которая позволяла бы предоставить такое право всем главам делегаций, которые по тем или иным причинам не могут приехать в Нью-Йорк. Генассамблея ее не поддержала."Это решение (выступать в формате предзаписанного видеообращения – ред.) нарушает правила процедуры. По правилам процедуры нынешней Генассамблеи, естественно, все выступления должны быть живыми. То есть это нарушение правил процедуры", - сказал Рыбаков."Мы за то, чтобы если мы принимаем решения, которые идут против правил процедуры, то они были универсальными и были не для одной делегации, а для всех", - подчеркнул он.Дипломат заявил, что Минск "ни в коем случае не против видеообращения Зеленского". "Мы как раз подчеркнули, что не только президент Украины может выступить в формате видеообращения, но и другие участники высокой недели", - указал Рыбаков.Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в Генассамблее ООН, что Россия выступает за то, чтобы право на выступление на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения было у всех нуждающихся в этом лидеров, а не только у Зеленского. До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не поддержит предложение Киева, так как оно нарушает правила, а Зеленский, по его словам, "прекрасно путешествует в стране, посещал свои регионы, а сюда он не может приехать".
https://ria.ru/20220916/zelenskiy-1817412243.html
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владимир зеленский, валентин рыбаков, россия, минск, белоруссия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Владимир Зеленский, Валентин Рыбаков, Россия, Минск, Белоруссия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
19:25 17.09.2022 (обновлено: 20:17 17.09.2022)
 
Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех, заявили в ООН

Постпред Белоруссии в ООН: Минск не против обращения Зеленского, но это право для всех

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 17 сен – РИА Новости. Минск не против выступления Владимира Зеленского на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в формате видеообращения, но такое право следовало бы предоставить и всем остальным лидерам, которые не могут участвовать в мероприятии очно, заявил РИА Новости постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Общие прения недели высокого уровня пройдут 20-26 сентября. В пятницу Генассамблея приняла по инициативе Киева решение разрешить Зеленскому выступить на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в формате предзаписанного видеообращения. Постпредство Белоруссии предложило поправку, которая позволяла бы предоставить такое право всем главам делегаций, которые по тем или иным причинам не могут приехать в Нью-Йорк. Генассамблея ее не поддержала.
"Это решение (выступать в формате предзаписанного видеообращения – ред.) нарушает правила процедуры. По правилам процедуры нынешней Генассамблеи, естественно, все выступления должны быть живыми. То есть это нарушение правил процедуры", - сказал Рыбаков.
"Мы за то, чтобы если мы принимаем решения, которые идут против правил процедуры, то они были универсальными и были не для одной делегации, а для всех", - подчеркнул он.
Дипломат заявил, что Минск "ни в коем случае не против видеообращения Зеленского". "Мы как раз подчеркнули, что не только президент Украины может выступить в формате видеообращения, но и другие участники высокой недели", - указал Рыбаков.
Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в Генассамблее ООН, что Россия выступает за то, чтобы право на выступление на Генассамблее в формате предзаписанного видеообращения было у всех нуждающихся в этом лидеров, а не только у Зеленского. До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ не поддержит предложение Киева, так как оно нарушает правила, а Зеленский, по его словам, "прекрасно путешествует в стране, посещал свои регионы, а сюда он не может приехать".

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