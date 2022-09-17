https://ria.ru/20220917/odkb-1817571236.html
ОДКБ старается достичь мирного урегулирования между Баку и Ереваном
ОДКБ старается достичь мирного урегулирования между Баку и Ереваном - РИА Новости, 17.09.2022
ОДКБ старается достичь мирного урегулирования между Баку и Ереваном
ОДКБ "пока не достает шашку из ножен" и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:34
2022-09-17T18:34
2022-09-17T19:04
армения
азербайджан
киргизия
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
анатолий сидоров
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ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. ОДКБ "пока не достает шашку из ножен" и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем, заявил журналистам глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров.По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация. "Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии", - подчеркнул он."Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению... Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы", - отметил глава передовой группы миссии.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220917/aliev-1817534426.html
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армения, азербайджан, киргизия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе, анатолий сидоров
Армения, Азербайджан, Киргизия, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Анатолий Сидоров
18:34 17.09.2022 (обновлено: 19:04 17.09.2022)
ОДКБ старается достичь мирного урегулирования между Баку и Ереваном
Глава миссии Сидоров: ОДКБ старается достичь мирного урегулирования между Баку и Ереваном
ЕРЕВАН, 17 сен - РИА Новости. ОДКБ "пока не достает шашку из ножен" и старается урегулировать обострение напряженности на границах между Арменией и Азербайджаном, а также Киргизией и Таджикистаном мирным путем, заявил журналистам глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров.
По его словам, как на армяно-азербайджанской границе, так и в таджико-киргизском приграничье сложилась неприятная для ОДКБ ситуация. "Вместе с тем, у нас и в уставе, и в документах, и в самом Договоре о коллективной безопасности написано, что приоритет отдается политико-дипломатическим методам. Поэтому пока мы никакую шашку из ножен не достаем и стараемся максимально решить вопросы мирным путем. Я думаю, что в этом направлении работа имеет большую перспективу и здесь, и в регионе Центральной Азии", - подчеркнул он.
"Основная задача сегодняшнего дня заключалась в том, чтобы побывать на территориях, в тех местах, где проходили столкновения: участках местности, населенных пунктах, позициях подразделений армянской стороны, которые были подвергнуты огневому поражению... Стараемся быть максимально объективными, поэтому поработаем по фактам, пока о каких-то выводах говорить рано, и в целом это войдет в общую справку по итогам работы", - отметил глава передовой группы миссии.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.