https://ria.ru/20220917/obuchenie-1817485694.html
Франция проводит специализированное обучение украинских военных
Франция проводит специализированное обучение украинских военных - РИА Новости, 17.09.2022
Франция проводит специализированное обучение украинских военных
Франция, возможно, тайно проводит специализированное обучение украинских военных, сообщает издание Politico со ссылкой на советника главы французского... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T04:32
2022-09-17T04:32
2022-09-17T04:32
специальная военная операция на украине
в мире
франция
нато
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_c05ad2c0d67e7748bbaffc3e894a0201.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Франция, возможно, тайно проводит специализированное обучение украинских военных, сообщает издание Politico со ссылкой на советника главы французского минобороны.По словам советника, Париж отказался от массового обучения украинских солдат. Издание со ссылкой на официальные французские данные указывает на то, что Франция с начала спецоперации РФ подготовила около 40 украинских военных, по большей части для использования самоходных гаубиц Caesar. Однако чиновник намекнул на то, что под руководством Парижа могут проводиться "специализированные" учения.По информации Politico, которое ссылается на военного чиновника, инициативы Лондона по подготовке украинских военных будет недостаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос.Как утверждает издание, проводятся обсуждения создания учебной базы в рамках НАТО. Однако, по мнению некоторых членов альянса, наличие подобного центра подтвердит заявления Москвы о том, что НАТО - не просто оборонительный союз.Как считает один западный чиновник, украинцам на фоне наступления потребуется дополнительная подготовка. Однако для того, чтобы переобучить армию, потребуется по меньшей мере год, отметил источник.
https://ria.ru/20220917/raketa-1817485012.html
франция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_2e5489d01fe8e6efbb7697077fa31e9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, НАТО, Россия, Украина
Франция проводит специализированное обучение украинских военных
Politico: Франция проводит специализированное обучение украинских военных