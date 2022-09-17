Рейтинг@Mail.ru
Франция проводит специализированное обучение украинских военных - РИА Новости, 17.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/obuchenie-1817485694.html
Франция проводит специализированное обучение украинских военных
Франция проводит специализированное обучение украинских военных - РИА Новости, 17.09.2022
Франция проводит специализированное обучение украинских военных
Франция, возможно, тайно проводит специализированное обучение украинских военных, сообщает издание Politico со ссылкой на советника главы французского... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T04:32
2022-09-17T04:32
специальная военная операция на украине
в мире
франция
нато
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_c05ad2c0d67e7748bbaffc3e894a0201.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Франция, возможно, тайно проводит специализированное обучение украинских военных, сообщает издание Politico со ссылкой на советника главы французского минобороны.По словам советника, Париж отказался от массового обучения украинских солдат. Издание со ссылкой на официальные французские данные указывает на то, что Франция с начала спецоперации РФ подготовила около 40 украинских военных, по большей части для использования самоходных гаубиц Caesar. Однако чиновник намекнул на то, что под руководством Парижа могут проводиться "специализированные" учения.По информации Politico, которое ссылается на военного чиновника, инициативы Лондона по подготовке украинских военных будет недостаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос.Как утверждает издание, проводятся обсуждения создания учебной базы в рамках НАТО. Однако, по мнению некоторых членов альянса, наличие подобного центра подтвердит заявления Москвы о том, что НАТО - не просто оборонительный союз.Как считает один западный чиновник, украинцам на фоне наступления потребуется дополнительная подготовка. Однако для того, чтобы переобучить армию, потребуется по меньшей мере год, отметил источник.
https://ria.ru/20220917/raketa-1817485012.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_2e5489d01fe8e6efbb7697077fa31e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, нато, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, НАТО, Россия, Украина
04:32 17.09.2022
 
Франция проводит специализированное обучение украинских военных

Politico: Франция проводит специализированное обучение украинских военных

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Франция, возможно, тайно проводит специализированное обучение украинских военных, сообщает издание Politico со ссылкой на советника главы французского минобороны.
По словам советника, Париж отказался от массового обучения украинских солдат. Издание со ссылкой на официальные французские данные указывает на то, что Франция с начала спецоперации РФ подготовила около 40 украинских военных, по большей части для использования самоходных гаубиц Caesar. Однако чиновник намекнул на то, что под руководством Парижа могут проводиться "специализированные" учения.
"Британия решила предоставить базовое обучение. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не собираемся вам рассказывать обо всем, что мы делаем", - приводит издание слова советника.
По информации Politico, которое ссылается на военного чиновника, инициативы Лондона по подготовке украинских военных будет недостаточно, чтобы удовлетворить существующий спрос.
Как утверждает издание, проводятся обсуждения создания учебной базы в рамках НАТО. Однако, по мнению некоторых членов альянса, наличие подобного центра подтвердит заявления Москвы о том, что НАТО - не просто оборонительный союз.
Как считает один западный чиновник, украинцам на фоне наступления потребуется дополнительная подготовка. Однако для того, чтобы переобучить армию, потребуется по меньшей мере год, отметил источник.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияНАТОРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала