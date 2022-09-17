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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО "Ураган"

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 17.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО "Ураган"

Украинские войска в 01.20 обстреляли Горловку, выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T02:45

2022-09-17T02:45

2022-09-17T03:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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украина

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ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска в 01.20 обстреляли Горловку, выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Горловка (Центрально - городской район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк