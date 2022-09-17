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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО "Ураган"
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 17.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО "Ураган"
Украинские войска в 01.20 обстреляли Горловку, выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T02:45
2022-09-17T02:45
2022-09-17T03:56
специальная военная операция на украине
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горловка
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ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска в 01.20 обстреляли Горловку, выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Горловка (Центрально - городской район): выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
02:45 17.09.2022 (обновлено: 03:56 17.09.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО "Ураган"
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку ракетами из РСЗО "Ураган"