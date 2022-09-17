https://ria.ru/20220917/nuland-1817574997.html
США объявят кандидатуру нового посла в России во вторник, заявила Нуланд
США объявят кандидатуру нового посла в России во вторник, заявила Нуланд - РИА Новости, 17.09.2022
США объявят кандидатуру нового посла в России во вторник, заявила Нуланд
Белый дом официально объявит кандидатуру нового посла США в России в следующий вторник, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь"*. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:00
2022-09-17T19:00
2022-09-17T19:00
виктория нуланд
джон салливан
россия
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754365846_0:201:2280:1484_1920x0_80_0_0_6d5bdbd363a3b7ce46ba7c6aec9f3fb0.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Белый дом официально объявит кандидатуру нового посла США в России в следующий вторник, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь"*.Она отказалась назвать имя, сказав только, что это первая в истории женщина на этом посту, карьерный дипломат и специалист по России."Я подожду, когда Белый дом официально объявит в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию. Это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. И это тоже прекрасно", - сказала Нуланд, чье интервью шло в переводе с английского на русский.СМИ ранее сообщали, что для работы в России выбрана Линн Трейси, которая сейчас занимает пост посла США в Армении, а в прошлом была заместителем главы американской дипмиссии в Москве. Предыдущий посол Джон Салливан недавно досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни жены.Предлагаемые президентом кандидатуры послов проходят утверждение в сенате и должны быть согласованы с принимающей стороной.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817153637.html
https://ria.ru/20220414/nuland-1783434394.html
россия
сша
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754365846_0:0:2280:1710_1920x0_80_0_0_5416503b63c93fd9c3b8dc7b908447b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория нуланд, джон салливан, россия, сша, армения, в мире
Виктория Нуланд, Джон Салливан, Россия, США, Армения, В мире
США объявят кандидатуру нового посла в России во вторник, заявила Нуланд
Нуланд: Белый дом объявит кандидатуру нового посла в России во вторник, это женщина
ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Белый дом официально объявит кандидатуру нового посла США в России в следующий вторник, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь"*.
Она отказалась назвать имя, сказав только, что это первая в истории женщина на этом посту, карьерный дипломат и специалист по России.
"Я подожду, когда Белый дом официально объявит в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию. Это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. И это тоже прекрасно", - сказала Нуланд, чье интервью шло в переводе с английского на русский.
СМИ ранее сообщали, что для работы в России выбрана Линн Трейси, которая сейчас занимает пост посла США в Армении
, а в прошлом была заместителем главы американской дипмиссии в Москве
. Предыдущий посол Джон Салливан
недавно досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни жены.
Предлагаемые президентом кандидатуры послов проходят утверждение в сенате и должны быть согласованы с принимающей стороной.
* СМИ, выполняющее функции иноагента