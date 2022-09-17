https://ria.ru/20220917/nuland-1817574997.html

США объявят кандидатуру нового посла в России во вторник, заявила Нуланд

США объявят кандидатуру нового посла в России во вторник, заявила Нуланд - РИА Новости, 17.09.2022

США объявят кандидатуру нового посла в России во вторник, заявила Нуланд

Белый дом официально объявит кандидатуру нового посла США в России в следующий вторник, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь"*. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T19:00

2022-09-17T19:00

2022-09-17T19:00

виктория нуланд

джон салливан

россия

сша

армения

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Белый дом официально объявит кандидатуру нового посла США в России в следующий вторник, сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд в интервью телеканалу "Дождь"*.Она отказалась назвать имя, сказав только, что это первая в истории женщина на этом посту, карьерный дипломат и специалист по России."Я подожду, когда Белый дом официально объявит в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию. Это очень теплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина-посол в России. И это тоже прекрасно", - сказала Нуланд, чье интервью шло в переводе с английского на русский.СМИ ранее сообщали, что для работы в России выбрана Линн Трейси, которая сейчас занимает пост посла США в Армении, а в прошлом была заместителем главы американской дипмиссии в Москве. Предыдущий посол Джон Салливан недавно досрочно завершил командировку, продлившуюся почти три года, из-за тяжелой болезни жены.Предлагаемые президентом кандидатуры послов проходят утверждение в сенате и должны быть согласованы с принимающей стороной.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817153637.html

https://ria.ru/20220414/nuland-1783434394.html

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виктория нуланд, джон салливан, россия, сша, армения, в мире