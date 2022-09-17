https://ria.ru/20220917/noski-1817607847.html

Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян

Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян - РИА Новости, 17.09.2022

Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс прибыл на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:55

2022-09-17T22:55

2022-09-17T23:17

в мире

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс прибыл на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для россиян надписью на щиколотках.На церемонии в том числе присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, поэтому фотографии с Сартсом появились в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства. О произошедшем также написал аккаунт украинского производителя одежды, который решил использовать этот случай как бесплатную рекламу. Сам Сартс в комментариях подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики, Польша и Чехия сейчас выбились в разряд лидеров по русофобии. Он подчеркнул, что в остальной Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, однако нельзя исключать новых капризов европейцев.

https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html

https://ria.ru/20220807/rusofobiya-1807761715.html

польша

рига

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, мариуш блащак, польша, рига, нато, россия, сергей лавров