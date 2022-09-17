22:55 17.09.2022 (обновлено: 23:17 17.09.2022)
Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян
Глава Центра НАТО Сартс появился на публике в носках, оскорбляющих россиян
© AP Photo / Bertrand GuayГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открывает первое пленарное заседание саммита НАТО в Мадриде
© AP Photo / Bertrand Guay
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открывает первое пленарное заседание саммита НАТО в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс прибыл на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для россиян надписью на щиколотках.
На церемонии в том числе присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, поэтому фотографии с Сартсом появились в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства.
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О произошедшем также написал аккаунт украинского производителя одежды, который решил использовать этот случай как бесплатную рекламу. Сам Сартс в комментариях подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.
В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики, Польша и Чехия сейчас выбились в разряд лидеров по русофобии. Он подчеркнул, что в остальной Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, однако нельзя исключать новых капризов европейцев.
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