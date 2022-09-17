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Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян - РИА Новости, 17.09.2022
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Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян
Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян - РИА Новости, 17.09.2022
Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян
Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс прибыл на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:55
2022-09-17T23:17
в мире
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс прибыл на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для россиян надписью на щиколотках.На церемонии в том числе присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, поэтому фотографии с Сартсом появились в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства. О произошедшем также написал аккаунт украинского производителя одежды, который решил использовать этот случай как бесплатную рекламу. Сам Сартс в комментариях подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики, Польша и Чехия сейчас выбились в разряд лидеров по русофобии. Он подчеркнул, что в остальной Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, однако нельзя исключать новых капризов европейцев.
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
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в мире, мариуш блащак, польша, рига, нато, россия, сергей лавров
В мире, Мариуш Блащак, Польша, Рига, НАТО, Россия, Сергей Лавров
22:55 17.09.2022 (обновлено: 23:17 17.09.2022)
 
Высокопоставленный чиновник НАТО публично оскорбил россиян

Глава Центра НАТО Сартс появился на публике в носках, оскорбляющих россиян

© AP Photo / Bertrand GuayГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открывает первое пленарное заседание саммита НАТО в Мадриде
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открывает первое пленарное заседание саммита НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Bertrand Guay
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открывает первое пленарное заседание саммита НАТО в Мадриде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Янис Сартс прибыл на конференцию в Варшаве в носках украинского бренда с оскорбительной для россиян надписью на щиколотках.
На церемонии в том числе присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, поэтому фотографии с Сартсом появились в официальном Twitter-аккаунте польского ведомства.
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О произошедшем также написал аккаунт украинского производителя одежды, который решил использовать этот случай как бесплатную рекламу. Сам Сартс в комментариях подтвердил, что был на встрече именно в этих носках.
В конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики, Польша и Чехия сейчас выбились в разряд лидеров по русофобии. Он подчеркнул, что в остальной Европе уже раздаются здравые голоса о готовности пойти навстречу России, однако нельзя исключать новых капризов европейцев.
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