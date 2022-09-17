https://ria.ru/20220917/nornikel-1817541964.html
"Норникель" приостановил переговоры с "Русалом" о слиянии
"Норникель" приостановил переговоры с "Русалом" о слиянии - РИА Новости, 17.09.2022
"Норникель" приостановил переговоры с "Русалом" о слиянии
"Норникель" отложил переговоры с "Русалом" на поздний срок, когда компания будет готова, заявил президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:23
2022-09-17T15:23
2022-09-17T15:23
экономика
владимир потанин
олег дерипаска
россия
русал
норильский никель
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. "Норникель" отложил переговоры с "Русалом" на поздний срок, когда компания будет готова, заявил президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин в интервью РБК ТВ.В июле 2022 года Владимир Потанин рассказал о возможном возобновлении переговоров о слиянии "Норникеля" и "Русала". Это слияние, по словам Потанина, позволило бы решить конфликт между ним и бывшим главой "Русала" Олегом Дерипаской относительно дивидендной политики и управления. В 2012 году было заключено акционерное соглашение, которое позволило урегулировать конфликт, но его действие истекает 1 января 2023 года."Инициатива о том, чтобы возобновить эти переговоры, исходила от нового руководства "Русала", но в диалог так и не удалось вступить. Я не берусь анализировать причины этого. Я считаю, что идея по-прежнему интересна, она по-прежнему жива, но придется ее отложить на более поздний срок, когда наши коллеги дозреют до переговоров на эту тему", - сказал Потанин.Как добавил глава компании в интервью, после завершения действия акционерного соглашения "Норникель" вернётся к обычной системе корпоративного управления. "Я считаю, что это хорошо, потому что соглашение свою роль в определенный период острого конфликта сыграло, конфликт этот притушило. А сейчас это уже рудимент, который мешает в каком-то смысле развитию компании и создает излишние права у акционеров, чего нет в нормальном корпоративном управлении", - добавил Потанин."Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%)."Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры - "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
https://ria.ru/20220706/ekonomika-1800638889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир потанин, олег дерипаска, россия, русал, норильский никель
Экономика, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Россия, Русал, Норильский никель
"Норникель" приостановил переговоры с "Русалом" о слиянии
Глава "Норильского никеля" Потанин заявил о приостановке переговоров с "Русалом" о слиянии
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
"Норникель" отложил переговоры с "Русалом" на поздний срок, когда компания будет готова, заявил президент компании "Норильский никель" Владимир Потанин в интервью
РБК ТВ.
В июле 2022 года Владимир Потанин рассказал о возможном возобновлении переговоров о слиянии "Норникеля" и "Русала". Это слияние, по словам Потанина, позволило бы решить конфликт между ним и бывшим главой "Русала" Олегом Дерипаской
относительно дивидендной политики и управления. В 2012 году было заключено акционерное соглашение, которое позволило урегулировать конфликт, но его действие истекает 1 января 2023 года.
"Инициатива о том, чтобы возобновить эти переговоры, исходила от нового руководства "Русала", но в диалог так и не удалось вступить. Я не берусь анализировать причины этого. Я считаю, что идея по-прежнему интересна, она по-прежнему жива, но придется ее отложить на более поздний срок, когда наши коллеги дозреют до переговоров на эту тему", - сказал Потанин.
Как добавил глава компании в интервью, после завершения действия акционерного соглашения "Норникель" вернётся к обычной системе корпоративного управления. "Я считаю, что это хорошо, потому что соглашение свою роль в определенный период острого конфликта сыграло, конфликт этот притушило. А сейчас это уже рудимент, который мешает в каком-то смысле развитию компании и создает излишние права у акционеров, чего нет в нормальном корпоративном управлении", - добавил Потанин.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России
в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове
и в Финляндии
. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос
" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
"Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры - "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.