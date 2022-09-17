https://ria.ru/20220917/nato-1817589838.html

НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад

НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад - РИА Новости, 18.09.2022

НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад

Североатлантический альянс решил реализовать план по расширению присутствия своих сил у границ России еще несколько лет назад, признался председатель военного... РИА Новости, 18.09.2022

2022-09-17T20:34

2022-09-17T20:34

2022-09-18T00:07

россия

финляндия

швеция

нато

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс решил реализовать план по расширению присутствия своих сил у границ России еще несколько лет назад, признался председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Его речь опубликована на официальном Youtube-канале министерства обороны Эстонии."Мы обсудили самую обширную реформу наших военных структур с 1949 года. Планирование началось несколько лет назад, сейчас мы осуществляем это", — сказал Бауэр на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов НАТО, комментируя вступление Финляндии и Швеции в альянс.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о вступлении государствами-членами военного блока. Его подписали 24 из 30 стран НАТО.Ранее на саммите в Мадриде лидеры альянса договорились о значительном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, блок посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников".Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя это решение, отмечал, что Москва "не останется в долгу", ресурсы для обеспечения своей безопасности у нее есть.В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220915/nato-1817045116.html

https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817460643.html

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финляндия

швеция

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, финляндия, швеция, нато, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)