Рейтинг@Mail.ru
НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад - РИА Новости, 18.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220917/nato-1817589838.html
НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад
НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад - РИА Новости, 18.09.2022
НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад
Североатлантический альянс решил реализовать план по расширению присутствия своих сил у границ России еще несколько лет назад, признался председатель военного... РИА Новости, 18.09.2022
2022-09-17T20:34
2022-09-18T00:07
россия
финляндия
швеция
нато
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс решил реализовать план по расширению присутствия своих сил у границ России еще несколько лет назад, признался председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Его речь опубликована на официальном Youtube-канале министерства обороны Эстонии."Мы обсудили самую обширную реформу наших военных структур с 1949 года. Планирование началось несколько лет назад, сейчас мы осуществляем это", — сказал Бауэр на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов НАТО, комментируя вступление Финляндии и Швеции в альянс.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о вступлении государствами-членами военного блока. Его подписали 24 из 30 стран НАТО.Ранее на саммите в Мадриде лидеры альянса договорились о значительном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, блок посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников".Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя это решение, отмечал, что Москва "не останется в долгу", ресурсы для обеспечения своей безопасности у нее есть.В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20220915/nato-1817045116.html
https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817460643.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:167:2508:2048_1920x0_80_0_0_dc7741dc2b4a3caa4b78d1d7fe27d394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, швеция, нато, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Финляндия, Швеция, НАТО, В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
20:34 17.09.2022 (обновлено: 00:07 18.09.2022)
 
НАТО признала, что планировала расширение на восток несколько лет назад

НАТО признала, что планировала расширение к границам России несколько лет назад

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Североатлантический альянс решил реализовать план по расширению присутствия своих сил у границ России еще несколько лет назад, признался председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Его речь опубликована на официальном Youtube-канале министерства обороны Эстонии.
"Мы обсудили самую обширную реформу наших военных структур с 1949 года. Планирование началось несколько лет назад, сейчас мы осуществляем это", — сказал Бауэр на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов НАТО, комментируя вступление Финляндии и Швеции в альянс.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации протокола о вступлении государствами-членами военного блока. Его подписали 24 из 30 стран НАТО.
Ранее на саммите в Мадриде лидеры альянса договорились о значительном увеличении сил высокой готовности на восточном фланге. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, блок посылает Москве "однозначный сигнал, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников".
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя это решение, отмечал, что Москва "не останется в долгу", ресурсы для обеспечения своей безопасности у нее есть.
В России не раз заявляли, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.

Читайте также:

 
РоссияФинляндияШвецияНАТОВ миреСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала