https://ria.ru/20220917/moskva-1817539528.html
Тепло дадут в более пяти тысяч социальных объектов Москвы
Тепло дадут в более пяти тысяч социальных объектов Москвы - РИА Новости, 17.09.2022
Тепло дадут в более пяти тысяч социальных объектов Москвы
Более 5 тысяч объектов Москвы получают тепло, 3 тысячи социальных и 2 тысячи жилых, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:03
2022-09-17T15:03
2022-09-17T15:49
общество
жкх
петр бирюков
москва
отопительный сезон 2022-2023 в россии
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч объектов Москвы получают тепло, 3 тысячи социальных и 2 тысячи жилых, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах - школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях, в настоящее время тепло подается в более чем 3 тысячи зданий. Отопление включаем по заявкам администраций, все работы проходят штатно. Отопление уже включили в 2 тысячах многоквартирных домах, подключенных к транзитным тепловым сетям, от которых осуществляется теплоснабжение социально значимых объектов", - заявил Бирюков.Он напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов."К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступим в воскресенье, 18 сентября, системы и тепловые сети готовы. Включение отопления займет до пяти дней, вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - отметил Бирюков.Отопительный сезон в столице стартовал досрочно по указанию мэра Москвы Сергея Собянина из-за резкого похолодания в городе. Отопление включали по заявкам администраций социальных объектов - школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В пятницу сообщалось, что с учетом погодных условий было решено начать пуск тепла в жилые дома. На следующей неделе начнут отапливать промышленные и торговые объекты.
https://realty.ria.ru/20220915/otoplenie-1816679162.html
https://realty.ria.ru/20220916/heating-1817280607.html
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РИА Новости
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общество, жкх, петр бирюков, москва, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Общество, ЖКХ, Петр Бирюков, Москва, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
15:03 17.09.2022 (обновлено: 15:49 17.09.2022)
Тепло дадут в более пяти тысяч социальных объектов Москвы
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Бирюков: более пяти тысяч городских объектов получают тепло
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч объектов Москвы получают тепло, 3 тысячи социальных и 2 тысячи жилых, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах - школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях, в настоящее время тепло подается в более чем 3 тысячи зданий. Отопление включаем по заявкам администраций, все работы проходят штатно. Отопление уже включили в 2 тысячах многоквартирных домах, подключенных к транзитным тепловым сетям, от которых осуществляется теплоснабжение социально значимых объектов", - заявил Бирюков.
Он напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.
"К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступим в воскресенье, 18 сентября, системы и тепловые сети готовы. Включение отопления займет до пяти дней, вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - отметил Бирюков.
Отопительный сезон в столице стартовал досрочно по указанию мэра Москвы Сергея Собянина из-за резкого похолодания в городе. Отопление включали по заявкам администраций социальных объектов - школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В пятницу сообщалось, что с учетом погодных условий было решено начать пуск тепла в жилые дома. На следующей неделе начнут отапливать промышленные и торговые объекты.