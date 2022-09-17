https://ria.ru/20220917/moskva-1817539528.html

Тепло дадут в более пяти тысяч социальных объектов Москвы

Тепло дадут в более пяти тысяч социальных объектов Москвы - РИА Новости, 17.09.2022

Тепло дадут в более пяти тысяч социальных объектов Москвы

Более 5 тысяч объектов Москвы получают тепло, 3 тысячи социальных и 2 тысячи жилых, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:03

2022-09-17T15:03

2022-09-17T15:49

общество

жкх

петр бирюков

москва

отопительный сезон 2022-2023 в россии

москва сегодня: мегаполис для жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756340397_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_430ec013d06f411cf0411cf69385f60c.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 5 тысяч объектов Москвы получают тепло, 3 тысячи социальных и 2 тысячи жилых, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Продолжаются мероприятия по включению отопления в социальных объектах - школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях, в настоящее время тепло подается в более чем 3 тысячи зданий. Отопление включаем по заявкам администраций, все работы проходят штатно. Отопление уже включили в 2 тысячах многоквартирных домах, подключенных к транзитным тепловым сетям, от которых осуществляется теплоснабжение социально значимых объектов", - заявил Бирюков.Он напомнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов."К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступим в воскресенье, 18 сентября, системы и тепловые сети готовы. Включение отопления займет до пяти дней, вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - отметил Бирюков.Отопительный сезон в столице стартовал досрочно по указанию мэра Москвы Сергея Собянина из-за резкого похолодания в городе. Отопление включали по заявкам администраций социальных объектов - школ, детских садов, спортивных и медицинских учреждений. В пятницу сообщалось, что с учетом погодных условий было решено начать пуск тепла в жилые дома. На следующей неделе начнут отапливать промышленные и торговые объекты.

https://realty.ria.ru/20220915/otoplenie-1816679162.html

https://realty.ria.ru/20220916/heating-1817280607.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, петр бирюков, москва, отопительный сезон 2022-2023 в россии