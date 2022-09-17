https://ria.ru/20220917/moskva-1817532719.html

В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта

В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 17.09.2022

В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта

Городские службы Москвы завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:18

2022-09-17T14:18

2022-09-17T14:18

общество

городское хозяйство москвы

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капремонт в москве

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта. В рамках комплексного благоустройства участка магистрали обновили дорожное покрытие от Калужской площади до Университетского проспекта. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, протяженность отремонтированного участка – пять километров", - говорится в сообщении.Сообщается, что городские службы отфрезеровали частично нижний и верхний слои дорожного полотна по направлению движения в обе стороны, отремонтировали смотровые колодцы, уложили новое дорожное покрытие.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в работах задействовали более 400 специалистов и 150 единиц техники, которые работали преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения. В ближайшее время будут нанесены все линии дорожной разметки.

https://ria.ru/20220917/moskva-1817504953.html

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