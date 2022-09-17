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В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 17.09.2022
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В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта
В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 17.09.2022
В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта
Городские службы Москвы завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:18
2022-09-17T14:18
общество
городское хозяйство москвы
москва
капремонт в москве
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта. В рамках комплексного благоустройства участка магистрали обновили дорожное покрытие от Калужской площади до Университетского проспекта. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, протяженность отремонтированного участка – пять километров", - говорится в сообщении.Сообщается, что городские службы отфрезеровали частично нижний и верхний слои дорожного полотна по направлению движения в обе стороны, отремонтировали смотровые колодцы, уложили новое дорожное покрытие.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в работах задействовали более 400 специалистов и 150 единиц техники, которые работали преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения. В ближайшее время будут нанесены все линии дорожной разметки.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
14:18 17.09.2022
 
В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта

Городские службы завершили ремонт участка Ленинского проспекта в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия в Москве
Ремонт асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ремонт асфальтобетонного покрытия в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта. В рамках комплексного благоустройства участка магистрали обновили дорожное покрытие от Калужской площади до Университетского проспекта. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, протяженность отремонтированного участка – пять километров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что городские службы отфрезеровали частично нижний и верхний слои дорожного полотна по направлению движения в обе стороны, отремонтировали смотровые колодцы, уложили новое дорожное покрытие.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в работах задействовали более 400 специалистов и 150 единиц техники, которые работали преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения. В ближайшее время будут нанесены все линии дорожной разметки.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваКапремонт в Москве
 
 
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