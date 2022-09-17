https://ria.ru/20220917/moskva-1817532719.html
В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта
В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 17.09.2022
В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта
Городские службы Москвы завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:18
2022-09-17T14:18
2022-09-17T14:18
общество
городское хозяйство москвы
москва
капремонт в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817005082_0:124:3204:1926_1920x0_80_0_0_4541480b9319029375cb1e73c815168f.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Городские службы Москвы завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта столицы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта. В рамках комплексного благоустройства участка магистрали обновили дорожное покрытие от Калужской площади до Университетского проспекта. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, протяженность отремонтированного участка – пять километров", - говорится в сообщении.Сообщается, что городские службы отфрезеровали частично нижний и верхний слои дорожного полотна по направлению движения в обе стороны, отремонтировали смотровые колодцы, уложили новое дорожное покрытие.В комплексе городского хозяйства рассказали, что в работах задействовали более 400 специалистов и 150 единиц техники, которые работали преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения. В ближайшее время будут нанесены все линии дорожной разметки.
https://ria.ru/20220917/moskva-1817504953.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817005082_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_32aa2a897acd2e7daacad56fea03539c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
В Москве завершили ремонт участка Ленинского проспекта
Городские службы завершили ремонт участка Ленинского проспекта в Москве
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Городские службы Москвы завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта столицы, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили дорожный ремонт на участке Ленинского проспекта. В рамках комплексного благоустройства участка магистрали обновили дорожное покрытие от Калужской площади до Университетского проспекта. Всего заменили 177 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, протяженность отремонтированного участка – пять километров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что городские службы отфрезеровали частично нижний и верхний слои дорожного полотна по направлению движения в обе стороны, отремонтировали смотровые колодцы, уложили новое дорожное покрытие.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что в работах задействовали более 400 специалистов и 150 единиц техники, которые работали преимущественно в ночное время с частичным перекрытием движения. В ближайшее время будут нанесены все линии дорожной разметки.