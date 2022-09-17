https://ria.ru/20220917/moskva-1817353911.html

В Москве выручка в ресторанах за год выросла примерно на 20 процентов

В Москве выручка в ресторанах за год выросла примерно на 20 процентов - РИА Новости, 17.09.2022

В Москве выручка в ресторанах за год выросла примерно на 20 процентов

Выручка в московских ресторанах за год выросла примерно на 20 процентов, заявил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО),... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:25

2022-09-17T10:25

2022-09-17T10:25

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Выручка в московских ресторанах за год выросла примерно на 20 процентов, заявил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов."Был небольшой спад в феврале, но потом рынок продолжил расти. В 2022 году мы обогнали не только прошлый и позапрошлый годы, но и доковидный 2019-й", — сказал Миронов, подводя итоги лета.По его словам, в каждом регионе разные цифры. Так, в Москве рост составил порядка 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Миронов пояснил, что такой результат достигнут благодаря росту внутреннего туризма. "Мы сейчас фиксируем в ресторанах огромное число гостей. Они едут с севера и востока страны. И москвичи, как показало это лето, гораздо меньше куда-то уезжали", — добавил омбудсмен.Подобная динамика, по словам Миронова, наблюдалась этим летом и в городах-курортах на Черном море, а также в культурных центрах страны. При этом эксперт заявил о росте цен в российских ресторанах с начала года. "Цены поднялись, безусловно, в тот момент, когда прыгнул доллар. Кто-то поднял на 20 процентов, кто-то на 30 процентов", — сказал он.Миронов подчеркнул, что отрасли удалось наладить логистические цепочки, и импортные продукты поступают в российские рестораны без перебоев. "Мы не прогнозируем каких-то сложностей. Все логистические проблемы для нас практически решены", — заключил он.

https://ria.ru/20211015/michelin-1754693878.html

https://ria.ru/20220915/restorany-1817017023.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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