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В Банке России назвали новый способ защиты от мошенников - РИА Новости, 17.09.2022
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В Банке России назвали новый способ защиты от мошенников
В Банке России назвали новый способ защиты от мошенников - РИА Новости, 17.09.2022
В Банке России назвали новый способ защиты от мошенников
Осенью у россиян появится дополнительный инструмент для противодействия мошенникам, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента информационной... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T02:15
2022-09-17T02:15
технологии
общество
россия
вадим уваров
центральный банк рф (цб рф)
мошенничество
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Осенью у россиян появится дополнительный инструмент для противодействия мошенникам, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.Злоумышленники нередко оказывают психологическое воздействие на потребителей банковских услуг, они придумывают различные "легенды", чтобы убеждать людей переводить им деньги, отметил Уваров.Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников, продолжил эксперт."Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать свои персональные и банковские данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом — телефонный звонок, сайт, электронное письмо — их не пытались узнать. Даже если их просит якобы сотрудник правоохранительных органов или финансовой организации, например, Банка России", — уточнил Уваров.В качестве дополнительного способа защиты данных он посоветовал двухфакторную идентификацию в ЕСИА. Кроме того, следует с осторожностью относиться к предоставлению посторонним лицам копий паспорта, добавил Уваров.Чтобы помешать мошенникам похищать деньги со счетов клиентов финансовых организаций, Банк России разработал новый инструмент, отметил он. Россияне с 1 октября смогут ограничивать параметры дистанционных операций по своим счетам или полностью запрещать их. Такая мера поможет человеку защитить свои сбережения даже в том случае, если злоумышленники получат доступ к его личному кабинету в онлайн-банке, считает эксперт.С заявлением о запрете онлайн-операций или ограничении их параметров нужно будет обращаться в тот банк, клиентом которого вы являетесь, причем отменить это решение вы сможете в любое время, заключил он.
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технологии, общество, россия, вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), мошенничество
Технологии, Общество, Россия, Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мошенничество
02:15 17.09.2022
 
В Банке России назвали новый способ защиты от мошенников

Директор департамента ЦБ Уваров: не следует сообщать персональные данные посторонним лицам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Осенью у россиян появится дополнительный инструмент для противодействия мошенникам, рассказал в интервью радио Sputnik директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Злоумышленники нередко оказывают психологическое воздействие на потребителей банковских услуг, они придумывают различные "легенды", чтобы убеждать людей переводить им деньги, отметил Уваров.
"В результате потребитель, поддавшийся влиянию злоумышленников, может самостоятельно оформить кредит или займ, чаще онлайн, а полученные средства добровольно перевести мошенникам", — пояснил он.
Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников, продолжил эксперт.
"Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать свои персональные и банковские данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом — телефонный звонок, сайт, электронное письмо — их не пытались узнать. Даже если их просит якобы сотрудник правоохранительных органов или финансовой организации, например, Банка России", — уточнил Уваров.
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В качестве дополнительного способа защиты данных он посоветовал двухфакторную идентификацию в ЕСИА. Кроме того, следует с осторожностью относиться к предоставлению посторонним лицам копий паспорта, добавил Уваров.
Чтобы помешать мошенникам похищать деньги со счетов клиентов финансовых организаций, Банк России разработал новый инструмент, отметил он. Россияне с 1 октября смогут ограничивать параметры дистанционных операций по своим счетам или полностью запрещать их. Такая мера поможет человеку защитить свои сбережения даже в том случае, если злоумышленники получат доступ к его личному кабинету в онлайн-банке, считает эксперт.
"С 1 октября 2022 года клиенты банков смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — указывать максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Установить запрет можно или в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования, или на все онлайн-операции", — сказал Уваров.
С заявлением о запрете онлайн-операций или ограничении их параметров нужно будет обращаться в тот банк, клиентом которого вы являетесь, причем отменить это решение вы сможете в любое время, заключил он.
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ТехнологииОбществоРоссияВадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Мошенничество
 
 
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