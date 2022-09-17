Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа
Премьер-министр Молдавии Гаврилица: Приднестровью придется внести аванс за поставки газа
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Если "Газпром" прекратит подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его у других поставщиков, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, сообщает в субботу Общественный телеканал "Молдова-1.
В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием была аудиторская проверка предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому попросил у российской стороны отсрочки.
"У нас незавершенный аудит компании "Молдовагаз", мы обратились с письмами в "Газпром" с просьбой продлить этот срок. "Газпром" не ответил нам ясно, будет ли он поставлять природный газ в Молдавию после 1 октября. Риск того, что российская компания полностью закроет газовый вентиль, сохраняется. Если это произойдет, нам придется закупать газ на международном рынке или от партнеров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить за потребленный газ и заплатить авансом. Доставка природного газа в Приднестровье без предоплаты невозможна", - сказала Гаврилица.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок. Он подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).