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Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа - РИА Новости, 17.09.2022
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Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа
Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа - РИА Новости, 17.09.2022
Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа
Если "Газпром" прекратит подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его у других поставщиков, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявила... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:39
2022-09-17T14:39
экономика
наталья гаврилица
андрей руденко
молдавия
кишинев
москва
жкх
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КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Если "Газпром" прекратит подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его у других поставщиков, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, сообщает в субботу Общественный телеканал "Молдова-1.В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием была аудиторская проверка предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому попросил у российской стороны отсрочки."У нас незавершенный аудит компании "Молдовагаз", мы обратились с письмами в "Газпром" с просьбой продлить этот срок. "Газпром" не ответил нам ясно, будет ли он поставлять природный газ в Молдавию после 1 октября. Риск того, что российская компания полностью закроет газовый вентиль, сохраняется. Если это произойдет, нам придется закупать газ на международном рынке или от партнеров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить за потребленный газ и заплатить авансом. Доставка природного газа в Приднестровье без предоплаты невозможна", - сказала Гаврилица.Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок. Он подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).
https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816616460.html
https://ria.ru/20220915/gaz-1817126982.html
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экономика, наталья гаврилица, андрей руденко, молдавия, кишинев, москва, жкх
Экономика, Наталья Гаврилица, Андрей Руденко, Молдавия, Кишинев, Москва, ЖКХ
14:39 17.09.2022
 
Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа

Премьер-министр Молдавии Гаврилица: Приднестровью придется внести аванс за поставки газа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Если "Газпром" прекратит подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его у других поставщиков, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, сообщает в субботу Общественный телеканал "Молдова-1.
В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием была аудиторская проверка предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому попросил у российской стороны отсрочки.
"У нас незавершенный аудит компании "Молдовагаз", мы обратились с письмами в "Газпром" с просьбой продлить этот срок. "Газпром" не ответил нам ясно, будет ли он поставлять природный газ в Молдавию после 1 октября. Риск того, что российская компания полностью закроет газовый вентиль, сохраняется. Если это произойдет, нам придется закупать газ на международном рынке или от партнеров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить за потребленный газ и заплатить авансом. Доставка природного газа в Приднестровье без предоплаты невозможна", - сказала Гаврилица.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок. Он подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).

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