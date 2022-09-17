https://ria.ru/20220917/moldaviya-1817535792.html

Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа

Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа - РИА Новости, 17.09.2022

Кишинев может попросить Приднестровье внести аванс за поставки газа

Если "Газпром" прекратит подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его у других поставщиков, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявила... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:39

2022-09-17T14:39

2022-09-17T14:39

экономика

наталья гаврилица

андрей руденко

молдавия

кишинев

москва

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен – РИА Новости. Если "Газпром" прекратит подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его у других поставщиков, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, сообщает в субботу Общественный телеканал "Молдова-1.В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием была аудиторская проверка предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому попросил у российской стороны отсрочки."У нас незавершенный аудит компании "Молдовагаз", мы обратились с письмами в "Газпром" с просьбой продлить этот срок. "Газпром" не ответил нам ясно, будет ли он поставлять природный газ в Молдавию после 1 октября. Риск того, что российская компания полностью закроет газовый вентиль, сохраняется. Если это произойдет, нам придется закупать газ на международном рынке или от партнеров по выгодной цене, мы должны в первую очередь заплатить за потребленный газ и заплатить авансом. Доставка природного газа в Приднестровье без предоплаты невозможна", - сказала Гаврилица.Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок. Он подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).

https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816616460.html

https://ria.ru/20220915/gaz-1817126982.html

молдавия

кишинев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, наталья гаврилица, андрей руденко, молдавия, кишинев, москва, жкх