https://ria.ru/20220917/moldaviya-1817527129.html

В воскресной акции протеста в Кишиневе примут участие 50 тысяч человек

В воскресной акции протеста в Кишиневе примут участие 50 тысяч человек - РИА Новости, 17.09.2022

В воскресной акции протеста в Кишиневе примут участие 50 тысяч человек

Молдавская оппозиционная партия "Шор" рассчитывает, что в завтрашней акции протеста в Кишиневе примут участие порядка 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T13:32

2022-09-17T13:32

2022-09-17T15:21

в мире

илан шор

марина таубер

кишинев

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814104376_0:393:2943:2048_1920x0_80_0_0_aefed3bd13a888b3ab7b1b4756611e67.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" рассчитывает, что в завтрашней акции протеста в Кишиневе примут участие порядка 50 тысяч человек, сообщил РИА Новости председатель Оргеевского района Дину Цуркану.По его словам, партия направила запрос в мэрию столицы Молдавии."Мы указали, что акция соберет до 50 тысяч человек. В Кишинев приедут не только жители Оргеевского района, из других регионов тоже будут. В запросе мы обозначили, что гарантируем соблюдение общественного порядка во время акции. Акция будет мирной", — сказал Цуркану.Он не исключил, что протесты продолжатся и в другие дни — в партии запланировали проводить их в "режиме нон-стоп"."Планируем установить палатки перед зданием администрации президента. Будем требовать от властей прекращения преследования политических оппонентов, потребуем отставки руководства страны. Люди хотят перемен, поэтому протесты будут длиться до тех пор, пока эта власть не уйдет", — сказал собеседник агентства.Массовые антиправительственные митинги начались в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента). Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, в политическом давлении на оппозицию, а также в нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала протесты. Ее лидер Илан Шор, покинувший страну в 2019 году, призывает сторонников продолжать акции, пока руководство страны не уйдет в отставку.При этом против "Шор" возбудили уголовное дело о незаконном финансировании. В июле Антикоррупционная прокуратура провела у активистов обыски, а вице-председателя партии Марину Таубер лишили депутатского иммунитета и арестовали. Только на этой неделе ее перевели под домашний арест.

https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816699413.html

https://ria.ru/20220915/moldaviya-1817044681.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илан шор, марина таубер, кишинев, молдавия, россия