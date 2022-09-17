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Боец спецподразделения объяснил, почему не нужно проводить мобилизацию - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/mobilizatsiya-1817488637.html
Боец спецподразделения объяснил, почему не нужно проводить мобилизацию
Боец спецподразделения объяснил, почему не нужно проводить мобилизацию - РИА Новости, 17.09.2022
Боец спецподразделения объяснил, почему не нужно проводить мобилизацию
Боец с позывным Ветер из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации, считает, что Россия справится со всеми задачами на Украине без... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T07:06
2022-09-17T10:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Боец с позывным Ветер из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации, считает, что Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости."Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца", — сказал он, отвечая на вопрос, нужна ли полная или частичная мобилизация.Первая принадлежит герою Сергея Бодрова из фильма "Брат-2", который так сформулировал, в чем видит силу: не в деньгах, а в правде — у кого она есть, тот и сильнее.Вторую фразу сказал полицейский Магомед Нурбагандов в 2016 году. Боевики, угрожая пистолетом, пытались заставить его сказать на камеру близким, чтобы они ушли из правоохранительных органов. Но Нурбагандов не поддался и упрямо сказал: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил полицейского. Нурбагандова посмертно удостоили звания Героя России.Сообщения о возможной мобилизации начали появляться сразу после начала спецоперации. Однако в Кремле говорили, что таких планов нет. В последнее время участились призывы вернуться к этому вопросу, в частности, с такими заявлениями выступили несколько дней назад в Госдуме.
https://ria.ru/20220913/mobilizatsiya-1816440462.html
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"У нас есть подразделения, есть силы" — военнослужащий России о том, почему не нужно проводить мобилизацию
Боец с позывным "Ветер" из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации, считает, что Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
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россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность
07:06 17.09.2022 (обновлено: 10:18 17.09.2022)
 
Боец спецподразделения объяснил, почему не нужно проводить мобилизацию

Боец спецподразделения Ветер заявил, что нет необходимости вводить мобилизацию в России

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Боец с позывным Ветер из элитного российского подразделения, которое участвует в спецоперации, считает, что Россия справится со всеми задачами на Украине без мобилизации. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
"Мы сами справимся, у нас есть подразделения, есть силы, и мы все это доведем до конца", — сказал он, отвечая на вопрос, нужна ли полная или частичная мобилизация.

"Сила — в правде. Работайте, братья", — добавил собеседник агентства, процитировав две знаковые фразы.

Первая принадлежит герою Сергея Бодрова из фильма "Брат-2", который так сформулировал, в чем видит силу: не в деньгах, а в правде — у кого она есть, тот и сильнее.
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Речи о мобилизации в России не идет, заявили в Кремле
Вторую фразу сказал полицейский Магомед Нурбагандов в 2016 году. Боевики, угрожая пистолетом, пытались заставить его сказать на камеру близким, чтобы они ушли из правоохранительных органов. Но Нурбагандов не поддался и упрямо сказал: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил полицейского. Нурбагандова посмертно удостоили звания Героя России.
Сообщения о возможной мобилизации начали появляться сразу после начала спецоперации. Однако в Кремле говорили, что таких планов нет. В последнее время участились призывы вернуться к этому вопросу, в частности, с такими заявлениями выступили несколько дней назад в Госдуме.
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