https://ria.ru/20220917/melitopol-1817587159.html
В Мелитополе около полутора часов продолжались перебои со светом и связью
В Мелитополе около полутора часов продолжались перебои со светом и связью - РИА Новости, 17.09.2022
В Мелитополе около полутора часов продолжались перебои со светом и связью
Перебои со светом и связью в Мелитополе продолжались около полутора часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:16
2022-09-17T20:16
2022-09-17T20:16
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запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Перебои со светом и связью в Мелитополе продолжались около полутора часов, передает корреспондент РИА Новости.Ранее власти Запорожской области предупредили о частичном отключении в субботу электроснабжения в ряде населенных пунктов, в том числе Мелитополе, в связи с проведением ремонтных работ.Как передает корреспондент РИА Новости, свет в Мелитополе был отключен около 18.00 мск, позже наблюдались перебои со светом и связью. Около 19.30 мск электроснабжение было восстановлено, также заработали мобильная связь и интернет.
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жкх, мелитополь, запорожская область
ЖКХ, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе около полутора часов продолжались перебои со светом и связью
В Мелитополе около полутора часов продолжались перебои со светом и связью из-за ремонта
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Перебои со светом и связью в Мелитополе продолжались около полутора часов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее власти Запорожской области предупредили о частичном отключении в субботу электроснабжения в ряде населенных пунктов, в том числе Мелитополе, в связи с проведением ремонтных работ.
Как передает корреспондент РИА Новости, свет в Мелитополе был отключен около 18.00 мск, позже наблюдались перебои со светом и связью. Около 19.30 мск электроснабжение было восстановлено, также заработали мобильная связь и интернет.