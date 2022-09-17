https://ria.ru/20220917/melitopol-1817587159.html

В Мелитополе около полутора часов продолжались перебои со светом и связью

В Мелитополе около полутора часов продолжались перебои со светом и связью - РИА Новости, 17.09.2022

В Мелитополе около полутора часов продолжались перебои со светом и связью

Перебои со светом и связью в Мелитополе продолжались около полутора часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:16

2022-09-17T20:16

2022-09-17T20:16

жкх

мелитополь

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Перебои со светом и связью в Мелитополе продолжались около полутора часов, передает корреспондент РИА Новости.Ранее власти Запорожской области предупредили о частичном отключении в субботу электроснабжения в ряде населенных пунктов, в том числе Мелитополе, в связи с проведением ремонтных работ.Как передает корреспондент РИА Новости, свет в Мелитополе был отключен около 18.00 мск, позже наблюдались перебои со светом и связью. Около 19.30 мск электроснабжение было восстановлено, также заработали мобильная связь и интернет.

https://ria.ru/20220915/khaos-1816881617.html

мелитополь

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жкх, мелитополь, запорожская область