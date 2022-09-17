https://ria.ru/20220917/melitopol-1817548028.html
В Мелитополе прогремело несколько взрывов
В Мелитополе прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 17.09.2022
В Мелитополе прогремело несколько взрывов
Громкие взрывы прозвучали в Мелитополе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:52
2022-09-17T15:52
2022-09-17T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815505968_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_977283e694d90933a9b4678fe617b922.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Громкие взрывы прозвучали в Мелитополе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе была слышна серия взрывов - не менее пяти", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.В комментарии РИА Новости Рогов сказал, что всего прозвучало не менее 10 взрывов, доносящихся с южной окраины города.
https://ria.ru/20220917/melitopol-1817503194.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815505968_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f9c8902572e76ef97d9eacdc3fc91c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область
15:52 17.09.2022 (обновлено: 17:54 17.09.2022)
В Мелитополе прогремело несколько взрывов
Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о не менее десяти взрывах на южной окраине Мелитополя