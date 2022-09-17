https://ria.ru/20220917/melitopol-1817548028.html

В Мелитополе прогремело несколько взрывов

В Мелитополе прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 17.09.2022

В Мелитополе прогремело несколько взрывов

Громкие взрывы прозвучали в Мелитополе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:52

2022-09-17T15:52

2022-09-17T17:54

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Громкие взрывы прозвучали в Мелитополе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе была слышна серия взрывов - не менее пяти", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.В комментарии РИА Новости Рогов сказал, что всего прозвучало не менее 10 взрывов, доносящихся с южной окраины города.

https://ria.ru/20220917/melitopol-1817503194.html

мелитополь

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мелитополь, запорожская область