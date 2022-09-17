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В Мелитополе прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/melitopol-1817548028.html
В Мелитополе прогремело несколько взрывов
В Мелитополе прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 17.09.2022
В Мелитополе прогремело несколько взрывов
Громкие взрывы прозвучали в Мелитополе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T15:52
2022-09-17T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Громкие взрывы прозвучали в Мелитополе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."В городе была слышна серия взрывов - не менее пяти", - написал Рогов в своем Telegram-канале.Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.В комментарии РИА Новости Рогов сказал, что всего прозвучало не менее 10 взрывов, доносящихся с южной окраины города.
https://ria.ru/20220917/melitopol-1817503194.html
мелитополь
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в мире, мелитополь, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Запорожская область
15:52 17.09.2022 (обновлено: 17:54 17.09.2022)
 
В Мелитополе прогремело несколько взрывов

Член Запорожской ВГА Рогов сообщил о не менее десяти взрывах на южной окраине Мелитополя

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости
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Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости. Громкие взрывы прозвучали в Мелитополе, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В городе была слышна серия взрывов - не менее пяти", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Подробности произошедшего на данный момент неизвестны.
В комментарии РИА Новости Рогов сказал, что всего прозвучало не менее 10 взрывов, доносящихся с южной окраины города.
Результат подрыва опоры ЛЭП в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 10:09
В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольЗапорожская область
 
 
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