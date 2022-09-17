https://ria.ru/20220917/melitopol-1817503194.html

В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи

В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи - РИА Новости, 17.09.2022

В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи

В южной части Мелитополя подорвали линии электропередачи, сообщила пресс-служба МВД Запорожской области. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T10:09

2022-09-17T10:09

2022-09-17T11:14

мелитополь

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. В южной части Мелитополя подорвали линии электропередачи, сообщила пресс-служба МВД Запорожской области.Ведомство назвало произошедшее терактом. Проводится проверка.Это не первая атака на энергосистему Запорожской области. Так, 24 августа украинские диверсанты подорвали в пригороде Мелитополя один из опорных столбов линии электропередачи, ведущей в Крым. На следующий день еще один взрыв прогремел в районе поселка Акимовка, но три других взрывных устройства удалось обезвредить.Кроме того, украинская армия постоянно обстреливает город Энергодар и Запорожскую АЭС. На прошлой неделе из-за этого пришлось остановить шестой энергоблок — последний из работавших на станции. Теперь Энергодар получает электричество реверсом через Мелитополь.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220916/svo-1817149687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мелитополь, запорожская область, происшествия