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В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи - РИА Новости, 17.09.2022
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В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи
В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи - РИА Новости, 17.09.2022
В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи
В южной части Мелитополя подорвали линии электропередачи, сообщила пресс-служба МВД Запорожской области. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:09
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мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. В южной части Мелитополя подорвали линии электропередачи, сообщила пресс-служба МВД Запорожской области.Ведомство назвало произошедшее терактом. Проводится проверка.Это не первая атака на энергосистему Запорожской области. Так, 24 августа украинские диверсанты подорвали в пригороде Мелитополя один из опорных столбов линии электропередачи, ведущей в Крым. На следующий день еще один взрыв прогремел в районе поселка Акимовка, но три других взрывных устройства удалось обезвредить.Кроме того, украинская армия постоянно обстреливает город Энергодар и Запорожскую АЭС. На прошлой неделе из-за этого пришлось остановить шестой энергоблок — последний из работавших на станции. Теперь Энергодар получает электричество реверсом через Мелитополь.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
10:09 17.09.2022 (обновлено: 11:14 17.09.2022)
 
В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи

МВД Запорожской области сообщило о подрыве диверсантами опор ЛЭП в Мелитополе

© Фото : Владимир Рогов/TelegramРезультат подрыва опоры ЛЭП в Мелитополе
Результат подрыва опоры ЛЭП в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. В южной части Мелитополя подорвали линии электропередачи, сообщила пресс-служба МВД Запорожской области.
"При выезде на место происшествия правоохранители установили, что были повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района", — говорится в релизе.
Ведомство назвало произошедшее терактом. Проводится проверка.
Это не первая атака на энергосистему Запорожской области. Так, 24 августа украинские диверсанты подорвали в пригороде Мелитополя один из опорных столбов линии электропередачи, ведущей в Крым. На следующий день еще один взрыв прогремел в районе поселка Акимовка, но три других взрывных устройства удалось обезвредить.
Кроме того, украинская армия постоянно обстреливает город Энергодар и Запорожскую АЭС. На прошлой неделе из-за этого пришлось остановить шестой энергоблок — последний из работавших на станции. Теперь Энергодар получает электричество реверсом через Мелитополь.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
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