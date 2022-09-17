10:09 17.09.2022 (обновлено: 11:14 17.09.2022)
В Мелитополе подорвали опору линии электропередачи
МВД Запорожской области сообщило о подрыве диверсантами опор ЛЭП в Мелитополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. В южной части Мелитополя подорвали линии электропередачи, сообщила пресс-служба МВД Запорожской области.
"При выезде на место происшествия правоохранители установили, что были повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе поселка Нового Мелитопольского района", — говорится в релизе.
Ведомство назвало произошедшее терактом. Проводится проверка.
Это не первая атака на энергосистему Запорожской области. Так, 24 августа украинские диверсанты подорвали в пригороде Мелитополя один из опорных столбов линии электропередачи, ведущей в Крым. На следующий день еще один взрыв прогремел в районе поселка Акимовка, но три других взрывных устройства удалось обезвредить.
Кроме того, украинская армия постоянно обстреливает город Энергодар и Запорожскую АЭС. На прошлой неделе из-за этого пришлось остановить шестой энергоблок — последний из работавших на станции. Теперь Энергодар получает электричество реверсом через Мелитополь.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.