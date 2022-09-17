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Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Петербурге - РИА Новости, 17.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220917/maslennikov-1817576353.html
Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Петербурге
Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Петербурге - РИА Новости, 17.09.2022
Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Петербурге
Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает киностудия "Ленфильм". РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:10
2022-09-17T19:10
культура
россия
санкт-петербург
ленфильм
умер режиссер игорь масленников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает киностудия "Ленфильм".Режиссер, народный артист России, лауреат госпремии РФ Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни."Прощание с мастером состоится в Первом павильоне киностудии, там, где Игорь Федорович снимал свои фильмы. Похоронят режиссера на Северном кладбище. Время и дату сообщим позже", - говорится в сообщении.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".
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россия, санкт-петербург, ленфильм, умер режиссер игорь масленников
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Ленфильм, Умер режиссер Игорь Масленников
19:10 17.09.2022
 
Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Петербурге

"Ленфильм" сообщил, что режиссера Масленникова похоронят на Северном кладбище в Петербурге

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкРежиссер Игорь Масленников
Режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Режиссер Игорь Масленников. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Режиссера Игоря Масленникова похоронят на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает киностудия "Ленфильм".
Режиссер, народный артист России, лауреат госпремии РФ Игорь Масленников скончался на 91-м году жизни.
"Прощание с мастером состоится в Первом павильоне киностудии, там, где Игорь Федорович снимал свои фильмы. Похоронят режиссера на Северном кладбище. Время и дату сообщим позже", - говорится в сообщении.
Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".

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