https://ria.ru/20220917/maslennikov-1817539224.html

Биография Игоря Масленникова

Биография Игоря Масленникова - РИА Новости, 17.09.2022

Биография Игоря Масленникова

Режиссер, сценарист, актер Игорь Федорович Масленников родился 26 октября 1931 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1932 году семья Масленниковых... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T15:03

2022-09-17T15:03

2022-09-17T15:03

справки

умер режиссер игорь масленников

игорь масленников (режиссер)

россия

ленфильм

вгик

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Режиссер, сценарист, актер Игорь Федорович Масленников родился 26 октября 1931 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1932 году семья Масленниковых переехала в город Колпино под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург).Окончил факультет журналистики ЛГУ в 1954 году по двум специальностям — филолог и журналист, Высшие курсы кинорежиссеров при "Ленфильме" в 1967 году (мастерская Григория Козинцева).С четвертого курса Игорь Масленников работал ответственным секретарем многотиражки "Ленинградский университет".В 1956 году был направлен обкомом комсомола на Ленинградское телевидение для организации молодежной редакции. До 1965 года Игорь Масленников работал редактором, сценаристом, художником, автором-оператором Ленинградского телевидения (выпускал тележурнал "Молодой ленинградец", работал над телеспектаклями).В 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве Масленников снимал на кинокамеру фестивальные интервью и репортажи. Позже сопровождал поездки ленинградской молодежи по миру и снял документальные киноочерки "Лагерь на Сазаве", "Англия-59", "Италия-63".Вместе с режиссером Львом Цуцульковским Игорь Масленников делал первые "Голубые огоньки" в главном павильоне Ленинградского телецентра на улице Чапыгина.С 1963 по 1965 год он был главным редактором литературно-драматического вещания на Ленинградском телевидении.С 1959 года Масленников, с детства любивший рисовать, работал в качестве сценографа. Первым спектаклем, к которому он придумал декорации, был детский - "Приключения Жакони". Позднее он оформил еще несколько телеспектаклей, среди них "Крестьянка из Хетафе" Лопе де Вега (1961), "Журавлиные перья" (1961), "Женихи и ножи" (1962), "Гром на улице Платанов" (1962), "Шпильки" (1962), "Мститель" (1963), "Два брата" (1964). Как художник он сделал спектакли "Пасынок" (1960) в Малом драматическом театре на Литейном, "Интервенция" (1962) в ДК имени Горького, "Перед ужином" (1963) в Большом драматическом театре, "Улыбнись, Света! " (1964) в Ленинградском театре музыкальной комедии.В 1965 году Игорь Масленников поступил на Высшие режиссерские курсы при "Ленфильме", по окончании которых стал режиссером этой киностудии.В 1984-1987 годах - художественный руководитель ТО телевизионных фильмов, с 1987 года - художественный руководитель "Третьего творческого объединения" к/с "Ленфильм" (ныне — студия "Троицкий мост"), с 1990 года был президентом студии "Троицкий мост".В 1990-1994 годах Масленников был председателем Союза кинематографистов России.С июня 1999 года по январь 2004 года работал первым секретарем в Союзе кинематографистов России.С 1998 по 2003 год профессор Масленников возглавлял мастерскую режиссуры игрового кино в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения (СПбГУ­КиТ), а с 2011 года руководил Высшими режиссерскими курсами Института повышения квалификации СПбГУ­КиТ.С 2002 года вел режиссерскую мастерскую во ВГИКе, где он проработал 10 лет, выпустив две мастерские.В кино Игорь Масленников дебютировал в 1968 году фильмом о старшеклассниках "Личная жизнь Кузяева Валентина". Работал в разнообразных жанрах, ставя фильмы для детей ("Завтра, третьего апреля"), о спорте ("Гонщики"), костюмно-исторические картины ("Ярославна, королева Франции"). В 1974 году он поставил совместную советско-норвежскую картину "Под каменным небом". В 1976 году экранизировал "Сентиментальный роман" Веры Пановой. Огромную известность Игорю Масленникову принесли цикл телесериалов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и телевизионные фильмы "Зимняя вишня".Позже снял фильмы "Что сказал покойник" (1999), "Письма к Эльзе" (2002), "Тимур и его коммандос" (2004), "Русские деньги" (2006), "Взятки гладки" (2008) и другие. Последним фильмом Масленникова-режиссера стала лента "Банкрот" (2009) по мотивам пьесы Александра Островского "Свои люди – сочтемся". В фильмах "Сентиментальный роман", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Русские деньги" Масленников был и сценаристом.Игорь Масленников - автор книг "Бейкер-стрит на Петроградской" и "Из личной кинопрактики. За стопкой стопка", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Пять режиссерских сценариев", "Практика кино. Пленка или цифра", Корень "Suomi", "Побасёнки на экране", а также художественных альбомов "Осколки" и "Перспективы". Игорь Масленников являлся академиком Российской академии киноискусства и науки и Евразийской академии телевидения.Игорь Масленников - Народный артист РСФСР (1987), лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2001). Награжден Орденами Почета (2004), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), Золотой Пушкинской медалью "За вклад в развитие, сохранение и приумножение традиций отечественной культуры" (1999).17 сентября 2022 года Игорь Масленников скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, умер режиссер игорь масленников, игорь масленников (режиссер), россия, ленфильм, вгик