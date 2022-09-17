https://ria.ru/20220917/maslennikov-1817531133.html

Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова

Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова - РИА Новости, 17.09.2022

Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова

Министр культуры РФ выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Игоря Масленникова, отметив, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T14:10

2022-09-17T14:10

2022-09-17T14:10

россия

рсфср

культура

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

игорь масленников (режиссер)

умер режиссер игорь масленников

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Игоря Масленникова, отметив, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе и в сердцах людей, знающих и любящих его творчество."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Игоря Федоровича. Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество", - говорится в правительственной телеграмме.Министр отметила, что фильмы Масленникова по праву входят в число лучших отечественных кинолент."Особый взгляд художника нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений", - добавила Любимова.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".В субботу оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин сообщил агентству, что Масленников скончался на 91-м году жизни.

https://ria.ru/20220917/rezhisser-1817519316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, рсфср, культура, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), игорь масленников (режиссер), умер режиссер игорь масленников