https://ria.ru/20220917/maslennikov-1817531133.html
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова - РИА Новости, 17.09.2022
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова
Министр культуры РФ выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Игоря Масленникова, отметив, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:10
2022-09-17T14:10
2022-09-17T14:10
россия
рсфср
культура
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
игорь масленников (режиссер)
умер режиссер игорь масленников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817519612_0:321:3068:2048_1920x0_80_0_0_1ea33a24f42d014d720f3c5f85f1dbf5.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Игоря Масленникова, отметив, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе и в сердцах людей, знающих и любящих его творчество."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Игоря Федоровича. Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество", - говорится в правительственной телеграмме.Министр отметила, что фильмы Масленникова по праву входят в число лучших отечественных кинолент."Особый взгляд художника нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений", - добавила Любимова.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".В субботу оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин сообщил агентству, что Масленников скончался на 91-м году жизни.
https://ria.ru/20220917/rezhisser-1817519316.html
россия
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817519612_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_a4476856a9d6758bd0495c2c9331bb07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рсфср, культура, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), игорь масленников (режиссер), умер режиссер игорь масленников
Россия, РСФСР, Культура, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Игорь Масленников (режиссер), Умер режиссер Игорь Масленников
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова
Любимова: память о Масленникове сохранится в сердцах людей, любящих его творчество
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Игоря Масленникова, отметив, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе и в сердцах людей, знающих и любящих его творчество.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Игоря Федоровича. Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество", - говорится в правительственной телеграмме.
Министр отметила, что фильмы Масленникова по праву входят в число лучших отечественных кинолент.
"Особый взгляд художника нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений", - добавила Любимова.
Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР
в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе
, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".
В субботу оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин сообщил агентству, что Масленников скончался на 91-м году жизни.