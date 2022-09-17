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Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова - РИА Новости, 17.09.2022
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Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова - РИА Новости, 17.09.2022
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова
Министр культуры РФ выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Игоря Масленникова, отметив, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:10
2022-09-17T14:10
россия
рсфср
культура
ольга любимова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
игорь масленников (режиссер)
умер режиссер игорь масленников
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Игоря Масленникова, отметив, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе и в сердцах людей, знающих и любящих его творчество."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Игоря Федоровича. Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество", - говорится в правительственной телеграмме.Министр отметила, что фильмы Масленникова по праву входят в число лучших отечественных кинолент."Особый взгляд художника нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений", - добавила Любимова.Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".В субботу оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин сообщил агентству, что Масленников скончался на 91-м году жизни.
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россия, рсфср, культура, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), игорь масленников (режиссер), умер режиссер игорь масленников
Россия, РСФСР, Культура, Ольга Любимова, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Игорь Масленников (режиссер), Умер режиссер Игорь Масленников
14:10 17.09.2022
 
Любимова выразила соболезнования из-за смерти режиссера Масленникова

Любимова: память о Масленникове сохранится в сердцах людей, любящих его творчество

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкРежиссер Игорь Масленников
Режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Режиссер Игорь Масленников. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ выразила соболезнования в связи с кончиной режиссера Игоря Масленникова, отметив, что память о нем сохранится в профессиональном сообществе и в сердцах людей, знающих и любящих его творчество.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Игоря Федоровича. Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество", - говорится в правительственной телеграмме.
Министр отметила, что фильмы Масленникова по праву входят в число лучших отечественных кинолент.
"Особый взгляд художника нашел отражение в ярких, неизменно актуальных картинах, знакомых зрителям разных поколений", - добавила Любимова.
Игорь Масленников — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Удостоен звания Народного артиста РСФСР в 1987 году, в 2001 году стал лауреатом Государственной премии РФ. Масленников - автор серии советских фильмов о Шерлоке Холмсе, трилогии "Зимняя вишня" и картины "Пиковая дама".
В субботу оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин сообщил агентству, что Масленников скончался на 91-м году жизни.
Режиссер Игорь Масленников - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 12:36Культура
Умер режиссер Игорь Масленников
 
РоссияРСФСРКультураОльга ЛюбимоваМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Игорь Масленников (режиссер)Умер режиссер Игорь Масленников
 
 
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