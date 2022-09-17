https://ria.ru/20220917/makfol-1817478151.html

Макфол заявил, что кто-то от его имени связывался с украинскими чиновниками

Макфол заявил, что кто-то от его имени связывался с украинскими чиновниками - РИА Новости, 17.09.2022

Макфол заявил, что кто-то от его имени связывался с украинскими чиновниками

Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что кто-то, выдав себя за него, связывался с рядом украинских чиновников. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T00:50

2022-09-17T00:50

2022-09-17T00:50

в мире

майкл макфол

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что кто-то, выдав себя за него, связывался с рядом украинских чиновников."Внимание. Кто-то, кто выдал себя за меня, связывался с несколькими украинскими чиновниками (на русском). Мой код города не 202. Это Вашингтон. Наш в Калифорнии - 650. Прежде чем принять звонок от меня, удостоверьте подлинность через второй канал (электронная почта, личное сообщение, друг и т.д.)", — написал он в Twitter.

https://ria.ru/20220810/makfol-1808704665.html

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в мире, майкл макфол, россия, сша, украина