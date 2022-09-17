https://ria.ru/20220917/lukashenko-1817586706.html

Лукашенко заявил, что белорусы защитят свои национальные границы

Лукашенко заявил, что белорусы защитят свои национальные границы - РИА Новости, 17.09.2022

Лукашенко заявил, что белорусы защитят свои национальные границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы сегодня способны защитить и удержать свои национальные границы. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:14

2022-09-17T20:14

2022-09-17T20:14

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белоруссия

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МИНСК, 17 сен – РИА новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы сегодня способны защитить и удержать свои национальные границы."Сегодня оборону наших исконных национальных границ мы не просто защитим, мы удержим", - заявил Лукашенко, выступая на патриотическом форуме, посвященном Дню народного единства в Белоруссии.По его словам, в текущем геополитическом "угаре" белорусам еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость, готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы 21-го века."Неизменно одно: мы живем на своей земле. Это наша земля с тех давних времен. Это незыблемо. И мы эту землю никому не отдадим", - подчеркнул Лукашенко. Он призвал белорусов помнить исторические уроки о том, что если жители республики будут ценить землю, на которой живут, будут хранить суверенитет на ней, то страну "не будут резать" внешние силы."Личное в сторону! Только народ, только государство!", - призвал Лукашенко.Как отметил Лукашенко, белорусы не могут повлиять на тот факт, что "Беларусь находится на перекрестке геополитических интересов ведущих держав мира". "Здесь, если смотреть в прошлое, да и в будущем вижу, - эпицентр всех событий, здесь сталкивались интересы крупнейших государств, и мы порой оказывались в ситуации не своих действий и войны... Но в наших силах сегодня сделать выводы из событий прошлого, чтобы устоять и сохранить себя как суверенное государство", - подчеркнул он.Президент констатировал, что на белорусских землях в разные времена "шли разборки крупных мировых игроков". "Ну а мы, при чем мы? Так вот это главный урок для всех. Для нас, кто живет на территории Беларуси. Для провластных и нет. Для оппозиционеров и беглых. Мы должны запомнить: если мы не возьмем голову в руки, то в этом вот нынешнем переделе мира мы снова окажемся в этом страшном политико-экономическом замесе", - сказал Лукашенко.По его словам, белорусы "умереть должны", но сохранить белорусскую землю для своих детей. "В противном случае будем снова под плеткой горбатиться веками. Пока не сложится ситуация, - если сложится, - что мы снова станем независимыми. Вот в чем момент. И урок один: нас не будут толкать то влево, то вправо, то с Востока на Запад, делить и резать, если мы будем жить на своей земле, будем ее ценить, не будем никому отдавать и будем свято хранить свой суверенитет над этой территорией", - констатировал президент.Белоруссия во второй раз отмечает госпраздник День народного единства. В июне 2021 года президент Белоруссии подписал указ об учреждении государственного праздника Дня народного единства 17 сентября. Дата праздника связана с вхождением советских войск в 1939 году на территорию Западной Белоруссии, в тот момент находившейся в составе Польши в результате Рижского мирного договора, и объединением белорусской территории.

https://ria.ru/20220917/belorussiya-1817573420.html

https://ria.ru/20220917/ssha-1817570195.html

https://ria.ru/20220912/porty-1816174780.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, минск, польша