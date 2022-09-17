Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде
Средств фонда "Круг добра" хватает на покупку лекарств для детей с редкими заболеваниями
Упаковка в блистеры. Архивное фото
АСТРАХАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Средств фонда "Круг добра" хватает на приобретение препаратов для лечения детей с редкими заболеваниями, не смотря на колебание цен, сообщил журналистам представитель фонда Александр Колесниченко.
"Я уверен, что по тем заболеваниям, которые уже включены в перечень, на ближайшее время денег хватит, несмотря на возможные колебания цен, несмотря на то, что пациентов в связи с проведением в следующем году массового неонатального скрининга будет выявляться больше. Мы исходим из того, что денег достаточно", - сказал Колесниченко.
Он добавил, что подопечные фонда обеспечиваются лекарствами без перебоев, хотя "логистика удлинилась".
Глава Минздрав России Михаил Мурашко ранее сообщил, что лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Сегодня все работает, и в стране сформирован запас препаратов.
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
14 сентября, 11:39Мурашко заявил о запасе лекарств для подопечных фонда "Круг добра"