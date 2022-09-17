https://ria.ru/20220917/lekarstva-1817562220.html

Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде

Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде - РИА Новости, 17.09.2022

Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде

Средств фонда "Круг добра" хватает на приобретение препаратов для лечения детей с редкими заболеваниями, не смотря на колебание цен, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T17:38

2022-09-17T17:38

2022-09-17T17:38

россия

общество

михаил мурашко

владимир путин

фонд "круг добра"

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АСТРАХАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Средств фонда "Круг добра" хватает на приобретение препаратов для лечения детей с редкими заболеваниями, не смотря на колебание цен, сообщил журналистам представитель фонда Александр Колесниченко."Я уверен, что по тем заболеваниям, которые уже включены в перечень, на ближайшее время денег хватит, несмотря на возможные колебания цен, несмотря на то, что пациентов в связи с проведением в следующем году массового неонатального скрининга будет выявляться больше. Мы исходим из того, что денег достаточно", - сказал Колесниченко.Он добавил, что подопечные фонда обеспечиваются лекарствами без перебоев, хотя "логистика удлинилась".Глава Минздрав России Михаил Мурашко ранее сообщил, что лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Сегодня все работает, и в стране сформирован запас препаратов.Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.

https://ria.ru/20220811/sotrudnichestvo-1808831964.html

https://ria.ru/20220914/fond-1816675217.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, михаил мурашко, владимир путин, фонд "круг добра"