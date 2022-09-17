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Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде - РИА Новости, 17.09.2022
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Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде
Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде - РИА Новости, 17.09.2022
Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде
Средств фонда "Круг добра" хватает на приобретение препаратов для лечения детей с редкими заболеваниями, не смотря на колебание цен, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T17:38
2022-09-17T17:38
россия
общество
михаил мурашко
владимир путин
фонд "круг добра"
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АСТРАХАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Средств фонда "Круг добра" хватает на приобретение препаратов для лечения детей с редкими заболеваниями, не смотря на колебание цен, сообщил журналистам представитель фонда Александр Колесниченко."Я уверен, что по тем заболеваниям, которые уже включены в перечень, на ближайшее время денег хватит, несмотря на возможные колебания цен, несмотря на то, что пациентов в связи с проведением в следующем году массового неонатального скрининга будет выявляться больше. Мы исходим из того, что денег достаточно", - сказал Колесниченко.Он добавил, что подопечные фонда обеспечиваются лекарствами без перебоев, хотя "логистика удлинилась".Глава Минздрав России Михаил Мурашко ранее сообщил, что лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Сегодня все работает, и в стране сформирован запас препаратов.Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
https://ria.ru/20220811/sotrudnichestvo-1808831964.html
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россия, общество, михаил мурашко, владимир путин, фонд "круг добра"
Россия, Общество, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Фонд "Круг добра"
17:38 17.09.2022
 
Подопечные "Круга добра" получают лекарства без перебоев, заявили в фонде

Средств фонда "Круг добра" хватает на покупку лекарств для детей с редкими заболеваниями

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУпаковка в блистеры
Упаковка в блистеры - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Упаковка в блистеры. Архивное фото
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АСТРАХАНЬ, 17 сен – РИА Новости. Средств фонда "Круг добра" хватает на приобретение препаратов для лечения детей с редкими заболеваниями, не смотря на колебание цен, сообщил журналистам представитель фонда Александр Колесниченко.
"Я уверен, что по тем заболеваниям, которые уже включены в перечень, на ближайшее время денег хватит, несмотря на возможные колебания цен, несмотря на то, что пациентов в связи с проведением в следующем году массового неонатального скрининга будет выявляться больше. Мы исходим из того, что денег достаточно", - сказал Колесниченко.
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Он добавил, что подопечные фонда обеспечиваются лекарствами без перебоев, хотя "логистика удлинилась".
Глава Минздрав России Михаил Мурашко ранее сообщил, что лекарства для подопечных фонда "Круг добра" в России поставляются, хотя на определенном этапе были сложности, связанные с изменением транспортных коридоров и систем оплаты. Сегодня все работает, и в стране сформирован запас препаратов.
Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 указом президента РФ Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.
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