06:39 17.09.2022 (обновлено: 16:14 17.09.2022)
АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada
АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства Lada
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне
Автомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, модели уже прошли ряд испытаний, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.
"Могу вам сказать, что в научно-техническом центре АвтоВАЗа уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta. Они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности", — сказал он.
В четверг совет директоров компании утвердил создание нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей сегмента B.
Автомобили класса B в основном ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра, ценовой сегмент средний. Сейчас модели АвтоВАЗа представлены преимущественно в нем (Granta, Vesta и Largus).
АО "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство АвтоВАЗа, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).