https://ria.ru/20220917/lada-1817488122.html

АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada

АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada - РИА Новости, 17.09.2022

АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada

АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, модели уже прошли ряд испытаний, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T06:39

2022-09-17T06:39

2022-09-17T16:14

lada granta

авто

автоваз

максим соколов

lada vesta

тольятти

ижевск

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, модели уже прошли ряд испытаний, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.В четверг совет директоров компании утвердил создание нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей сегмента B.Автомобили класса B в основном ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра, ценовой сегмент средний. Сейчас модели АвтоВАЗа представлены преимущественно в нем (Granta, Vesta и Largus).АО "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство АвтоВАЗа, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).

https://ria.ru/20220706/avtovaz-1800676302.html

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