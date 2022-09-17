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АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada - РИА Новости, 17.09.2022
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АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada
АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada - РИА Новости, 17.09.2022
АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada
АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, модели уже прошли ряд испытаний, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T06:39
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авто
автоваз
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, модели уже прошли ряд испытаний, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.В четверг совет директоров компании утвердил создание нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей сегмента B.Автомобили класса B в основном ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра, ценовой сегмент средний. Сейчас модели АвтоВАЗа представлены преимущественно в нем (Granta, Vesta и Largus).АО "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство АвтоВАЗа, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).
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lada granta, авто, автоваз, максим соколов, lada vesta, тольятти, ижевск
Lada Granta, Авто, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Lada Vesta, Тольятти, Ижевск
06:39 17.09.2022 (обновлено: 16:14 17.09.2022)
 
АвтоВАЗ разработал первые прототипы автомобилей нового семейства Lada

АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства Lada

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне
Автомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Lada Granta Cross на Московском международном автомобильном салоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. АвтоВАЗ разработал первые 25 прототипов автомобилей нового семейства на базе Lada Granta, модели уже прошли ряд испытаний, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"Могу вам сказать, что в научно-техническом центре АвтоВАЗа уже сделано 25 прототипов автомобилей нового B-семейства Granta. Они прошли определенные испытания, в том числе по безопасности", — сказал он.

В четверг совет директоров компании утвердил создание нового кроссовера на базе Lada Vesta и семейства автомобилей сегмента B.
Автомобили класса B в основном ориентированы на городские поездки. Их размеры варьируются от 3,7 до более 4,4 метра, ценовой сегмент средний. Сейчас модели АвтоВАЗа представлены преимущественно в нем (Granta, Vesta и Largus).
АО "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69 процента) в госсобственность. Новое руководство АвтоВАЗа, в свою очередь, заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс два процента к 2020 году).
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Lada GrantaАвтоАвтоВАЗМаксим СоколовLada VestaТольяттиИжевск
 
 
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