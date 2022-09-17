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Ученые прочли историю ядерных катастроф на дне суперсоленого озера в Крыму - РИА Новости, 17.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220917/krym-1817231967.html
Ученые прочли историю ядерных катастроф на дне суперсоленого озера в Крыму
Ученые прочли историю ядерных катастроф на дне суперсоленого озера в Крыму - РИА Новости, 17.09.2022
Ученые прочли историю ядерных катастроф на дне суперсоленого озера в Крыму
Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН обнаружили последствия Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний по донным пробам... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T09:00
2022-09-17T16:51
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
черное море
российский научный фонд
российская академия наук
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН обнаружили последствия Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний по донным пробам гиперсоленого Акташского озера с середины 1950-х годов по настоящее время. Результаты исследования опубликованы в журнале Water.По словам специалистов, один из способов природного самоочищения воды — оседание взвешенных веществ на дне. То же самое происходит и с радиоактивными элементами, которые впервые распространились по планете в 1945 году, после ядерного удара по японским городам Хиросима и Нагасаки. Аналогичные последствия были при техногенных катастрофах и испытаниях ядерного оружия. Так в окружающий мир попадал стронций-90 — долгоживущий радиоактивный нуклид. Его ученые взяли за основной маркер для изучения загрязнения озера Акташ.Она отметила, что пики активности радионуклида в колонке донных отложений соответствуют периоду поступления стронция-90 из атмосферы после его глобального выпадения в 1954 году, после советских учений с испытанием ядерного оружия и аварии на ЧАЭС.Для установления особенностей оседания радиоактивных веществ в гиперсоленом озере специалисты вуза определили еще один маркер — стабильный стронций-88.Сотрудники института установили, что в период с 1967 по 1986 год его концентрация была в три раза ниже, чем после катастрофы на ЧАЭС. С 1990 года продолжилось нарастание концентрации стабильного стронция-88 из-за поступления радиационных элементов с днепровской водой. Тем не менее, подчеркнули специалисты, радиационное излучение на дне Акташа всегда оставалось ниже предельно допустимой концентрации (7 мг/л).Подобный метод исследования можно применять и на других водоемах для комплексного изучения этапов радиоактивного воздействия на них и полуостров в целом, добавили исследователи."Особенности осадконакопления, отраженные в колонке грунта, позволяют дать временную оценку как поступающих в озеро загрязнителей, так и накопительных процессов, происходящих в нем. Мы можем реконструировать их, понять, как на них влияли климат и человеческая деятельность, исследуя донные осадки. Это важно и для планирования того, как использовать озера в хозяйственной деятельности, например для разведения водных организмов — аквакультуры", — пояснила руководитель лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ Елена Ануфриева.По мнению Мирзоевой, параллельным направлением работы является изучение возможности промышленно выращивать в Акташе ценной аквакультуры — Artemia salina (Артемия). Эти рачки чрезвычайно богаты белком и их можно использовать в качестве кормовой базы для рыб. Мониторинг водоема показал, что в нем есть многочисленные скопления артемии, а природные условия подходят для их дальнейшего выведения.Исследование ИнБЮМ поддержано грантом Российского научного фонда по приоритетному направлению "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами".
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нагасаки (город)
черное море
республика крым
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навигатор абитуриента, университетская наука, хиросима (префектура), нагасаки (город), черное море, российский научный фонд, российская академия наук, радиация, республика крым
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Черное море, Российский научный фонд, Российская академия наук, радиация, Республика Крым
09:00 17.09.2022 (обновлено: 16:51 17.09.2022)
 
Ученые прочли историю ядерных катастроф на дне суперсоленого озера в Крыму

Ученые ИнБЮМ выявили последствия катастрофы на ЧАЭС по донным пробам Акташского озера

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в медиабанкОзеро
Озеро - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН обнаружили последствия Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний по донным пробам гиперсоленого Акташского озера с середины 1950-х годов по настоящее время. Результаты исследования опубликованы в журнале Water.
По словам специалистов, один из способов природного самоочищения воды — оседание взвешенных веществ на дне. То же самое происходит и с радиоактивными элементами, которые впервые распространились по планете в 1945 году, после ядерного удара по японским городам Хиросима и Нагасаки.
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Аналогичные последствия были при техногенных катастрофах и испытаниях ядерного оружия. Так в окружающий мир попадал стронций-90 — долгоживущий радиоактивный нуклид. Его ученые взяли за основной маркер для изучения загрязнения озера Акташ.

"Радионуклид распространяется далеко за пределы эпицентра катастроф. Так произошло радиоактивное загрязнение экосистем Черного моря и внутренних водоемов Крыма. Сначала он выпал с атмосферными осадками сразу после аварии на ЧАЭС в апреле 1986 года, но более значительное его поступление началось с речным стоком — прежде всего, Днепра. На территорию полуострова днепровская вода приходила по руслу Северо-Крымского канала (СКК), а после того, как в 2014 году СКК был закрыт, прекратилось и непосредственное загрязнение стронцием-90 внутренних водоемов Крыма", — рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Наталья Мирзоева.

Она отметила, что пики активности радионуклида в колонке донных отложений соответствуют периоду поступления стронция-90 из атмосферы после его глобального выпадения в 1954 году, после советских учений с испытанием ядерного оружия и аварии на ЧАЭС.
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Для установления особенностей оседания радиоактивных веществ в гиперсоленом озере специалисты вуза определили еще один маркер — стабильный стронций-88.
Сотрудники института установили, что в период с 1967 по 1986 год его концентрация была в три раза ниже, чем после катастрофы на ЧАЭС. С 1990 года продолжилось нарастание концентрации стабильного стронция-88 из-за поступления радиационных элементов с днепровской водой. Тем не менее, подчеркнули специалисты, радиационное излучение на дне Акташа всегда оставалось ниже предельно допустимой концентрации (7 мг/л).
Подобный метод исследования можно применять и на других водоемах для комплексного изучения этапов радиоактивного воздействия на них и полуостров в целом, добавили исследователи.
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"Особенности осадконакопления, отраженные в колонке грунта, позволяют дать временную оценку как поступающих в озеро загрязнителей, так и накопительных процессов, происходящих в нем. Мы можем реконструировать их, понять, как на них влияли климат и человеческая деятельность, исследуя донные осадки. Это важно и для планирования того, как использовать озера в хозяйственной деятельности, например для разведения водных организмов — аквакультуры", — пояснила руководитель лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ Елена Ануфриева.
По мнению Мирзоевой, параллельным направлением работы является изучение возможности промышленно выращивать в Акташе ценной аквакультуры — Artemia salina (Артемия). Эти рачки чрезвычайно богаты белком и их можно использовать в качестве кормовой базы для рыб. Мониторинг водоема показал, что в нем есть многочисленные скопления артемии, а природные условия подходят для их дальнейшего выведения.
Исследование ИнБЮМ поддержано грантом Российского научного фонда по приоритетному направлению "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами".
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