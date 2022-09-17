https://ria.ru/20220917/krym-1817231967.html

Ученые прочли историю ядерных катастроф на дне суперсоленого озера в Крыму

Ученые прочли историю ядерных катастроф на дне суперсоленого озера в Крыму - РИА Новости, 17.09.2022

Ученые прочли историю ядерных катастроф на дне суперсоленого озера в Крыму

Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН обнаружили последствия Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний по донным пробам... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:00

2022-09-17T09:00

2022-09-17T16:51

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

черное море

российский научный фонд

российская академия наук

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ученые Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ИнБЮМ) РАН обнаружили последствия Чернобыльской катастрофы и ядерных испытаний по донным пробам гиперсоленого Акташского озера с середины 1950-х годов по настоящее время. Результаты исследования опубликованы в журнале Water.По словам специалистов, один из способов природного самоочищения воды — оседание взвешенных веществ на дне. То же самое происходит и с радиоактивными элементами, которые впервые распространились по планете в 1945 году, после ядерного удара по японским городам Хиросима и Нагасаки. Аналогичные последствия были при техногенных катастрофах и испытаниях ядерного оружия. Так в окружающий мир попадал стронций-90 — долгоживущий радиоактивный нуклид. Его ученые взяли за основной маркер для изучения загрязнения озера Акташ.Она отметила, что пики активности радионуклида в колонке донных отложений соответствуют периоду поступления стронция-90 из атмосферы после его глобального выпадения в 1954 году, после советских учений с испытанием ядерного оружия и аварии на ЧАЭС.Для установления особенностей оседания радиоактивных веществ в гиперсоленом озере специалисты вуза определили еще один маркер — стабильный стронций-88.Сотрудники института установили, что в период с 1967 по 1986 год его концентрация была в три раза ниже, чем после катастрофы на ЧАЭС. С 1990 года продолжилось нарастание концентрации стабильного стронция-88 из-за поступления радиационных элементов с днепровской водой. Тем не менее, подчеркнули специалисты, радиационное излучение на дне Акташа всегда оставалось ниже предельно допустимой концентрации (7 мг/л).Подобный метод исследования можно применять и на других водоемах для комплексного изучения этапов радиоактивного воздействия на них и полуостров в целом, добавили исследователи."Особенности осадконакопления, отраженные в колонке грунта, позволяют дать временную оценку как поступающих в озеро загрязнителей, так и накопительных процессов, происходящих в нем. Мы можем реконструировать их, понять, как на них влияли климат и человеческая деятельность, исследуя донные осадки. Это важно и для планирования того, как использовать озера в хозяйственной деятельности, например для разведения водных организмов — аквакультуры", — пояснила руководитель лаборатории экстремальных экосистем ИнБЮМ Елена Ануфриева.По мнению Мирзоевой, параллельным направлением работы является изучение возможности промышленно выращивать в Акташе ценной аквакультуры — Artemia salina (Артемия). Эти рачки чрезвычайно богаты белком и их можно использовать в качестве кормовой базы для рыб. Мониторинг водоема показал, что в нем есть многочисленные скопления артемии, а природные условия подходят для их дальнейшего выведения.Исследование ИнБЮМ поддержано грантом Российского научного фонда по приоритетному направлению "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами".

https://ria.ru/20220608/reaktor-1793786765.html

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

https://ria.ru/20220805/tekhnologii-1807393349.html

https://ria.ru/20210828/dgtu-1747531807.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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навигатор абитуриента, университетская наука, хиросима (префектура), нагасаки (город), черное море, российский научный фонд, российская академия наук, радиация, республика крым