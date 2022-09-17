https://ria.ru/20220917/koronavirus-1817485366.html

Число жертв коронавируса превысило шесть с половиной миллиона человек

Число жертв коронавируса превысило шесть с половиной миллиона человек - РИА Новости, 17.09.2022

Число жертв коронавируса превысило шесть с половиной миллиона человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 608 миллионов человек, а число умерших от нее - 6,5 миллионов, сообщается на сайте Всемирной... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T04:01

2022-09-17T04:01

2022-09-17T05:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 608 миллионов человек, а число умерших от нее - 6,5 миллионов, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Согласно информации ВОЗ, на 16 сентября зарегистрировано 608 328 548 случаев заражения коронавирусом, а число его жертв достигло 6 501 469.По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число заболевших ковидом составляет 611 324 387, а его жертв – 6 524 905.

https://ria.ru/20220915/kovid-1817005464.html

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2022

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коронавирус covid-19, в мире, воз