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Лукашенко считает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта - РИА Новости, 17.09.2022
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Лукашенко считает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта
Лукашенко считает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта - РИА Новости, 17.09.2022
Лукашенко считает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T18:58
2022-09-17T18:58
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта."Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Все больше и больше задумываются обычные люди, даже далекие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта", - заявил Лукашенко на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства в Белоруссии.Он подчеркнул, что "время непростое". "Сегодня только ленивый не провел параллели между событиями 19-го - начала 20 века и днем сегодняшним. Все помнят, чем заканчивается нежелание великих империй договариваться: наполеоновским нашествием, двумя мировыми войнами и несколькими десятками локальных конфликтов, и сотнями миллионов жизней", - заявил белорусский президент.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
18:58 17.09.2022
 
Лукашенко считает, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта

Лукашенко: человечество оказалось на пороге ядерного конфликта впервые с холодной войны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что человечество оказалось на пороге ядерного конфликта.
"Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Все больше и больше задумываются обычные люди, даже далекие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта", - заявил Лукашенко на патриотическом форуме, посвящённом Дню народного единства в Белоруссии.
Он подчеркнул, что "время непростое". "Сегодня только ленивый не провел параллели между событиями 19-го - начала 20 века и днем сегодняшним. Все помнят, чем заканчивается нежелание великих империй договариваться: наполеоновским нашествием, двумя мировыми войнами и несколькими десятками локальных конфликтов, и сотнями миллионов жизней", - заявил белорусский президент.

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