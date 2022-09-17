https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817592569.html
Киргизия обвинила Таджикистан в подрыве моста
Киргизия обвинила Таджикистан в подрыве моста - РИА Новости, 17.09.2022
Киргизия обвинила Таджикистан в подрыве моста
Таджикские военные в ходе конфликта на границе подорвали 36-метровый мост в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства транспорта и... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T20:59
2022-09-17T20:59
2022-09-17T21:03
в мире
киргизия
баткенская область
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные в ходе конфликта на границе подорвали 36-метровый мост в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского министерства транспорта и коммуникаций."На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу", - заявил представитель киргизского министерства.По его словам, в связи с внезапным началом военных действий со стороны сопредельного государства на приграничных участках границы Баткенской области в ходе ремонтно-восстановительных и строительных работ в зоне конфликта осталась дорожно-строительная техника: погрузчик, экскаватор, бульдозер и несколько легковых автомобилей."В настоящий момент в связи с крайне напряженной обстановкой… вызволить или получить какую-либо информацию о состоянии оставленной техники не представляется возможным. При первой же возможности будет сообщено дополнительно в рабочем порядке", - уточнили в ведомстве.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
https://ria.ru/20220917/tadzhikistan-1817519175.html
https://ria.ru/20220917/obstrel-1817587473.html
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в мире, киргизия, баткенская область, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Баткенская область, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
20:59 17.09.2022 (обновлено: 21:03 17.09.2022)
Киргизия обвинила Таджикистан в подрыве моста
Киргизия обвинила Таджикистан в подрыве 36-метрового моста на реке Ак-Суу