https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817554694.html
В Киргизии назвали ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной
В Киргизии назвали ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной - РИА Новости, 17.09.2022
В Киргизии назвали ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной
Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируемая, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T16:49
2022-09-17T16:49
2022-09-17T17:18
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируемая, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, созданная киргизско-таджикская комиссия "на постоянной основе проводит двусторонние переговоры с целью стабилизации ситуации по периметру государственной границы"."Кыргызская сторона приложит все возможные усилия для разрешения приграничного конфликта. При этом, Кыргызстан всегда следует принципам взаимоуважения, добрососедства, милосердия, миролюбия и дружбы", - подчеркнули в ведомстве.Сообщается, что руководители местных органов власти держат на контроле общественно-политическую ситуацию в регионе. На данный момент в Баткенской области освобождены "ряд ранее захваченных населенных пунктов".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817518125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
16:49 17.09.2022 (обновлено: 17:18 17.09.2022)
В Киргизии назвали ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной
ГКНБ Киргизии назвал ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной, но контролируемой
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируемая, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"Ситуация остается напряженной, но контролируемой", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, созданная киргизско-таджикская комиссия "на постоянной основе проводит двусторонние переговоры с целью стабилизации ситуации по периметру государственной границы".
"Кыргызская сторона приложит все возможные усилия для разрешения приграничного конфликта. При этом, Кыргызстан всегда следует принципам взаимоуважения, добрососедства, милосердия, миролюбия и дружбы", - подчеркнули в ведомстве.
Сообщается, что руководители местных органов власти держат на контроле общественно-политическую ситуацию в регионе. На данный момент в Баткенской области
освобождены "ряд ранее захваченных населенных пунктов".
"ГКНБ Кыргызстана настоятельно призывает таджикскую сторону соблюдать ранее достигнутые договоренности и прилагает все необходимые усилия для мирного урегулирования приграничной обстановки", - подытожили в ведомстве.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.