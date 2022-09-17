https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817554694.html

В Киргизии назвали ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной

В Киргизии назвали ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной - РИА Новости, 17.09.2022

В Киргизии назвали ситуацию на границе с Таджикистаном напряженной

Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируемая, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T16:49

2022-09-17T16:49

2022-09-17T17:18

в мире

киргизия

таджикистан

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Ситуация на киргизско-таджикской границе напряженная, но контролируемая, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, созданная киргизско-таджикская комиссия "на постоянной основе проводит двусторонние переговоры с целью стабилизации ситуации по периметру государственной границы"."Кыргызская сторона приложит все возможные усилия для разрешения приграничного конфликта. При этом, Кыргызстан всегда следует принципам взаимоуважения, добрососедства, милосердия, миролюбия и дружбы", - подчеркнули в ведомстве.Сообщается, что руководители местных органов власти держат на контроле общественно-политическую ситуацию в регионе. На данный момент в Баткенской области освобождены "ряд ранее захваченных населенных пунктов".Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817518125.html

https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии