https://ria.ru/20220917/kirgiziya-1817505604.html
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном позиций войск МВД в Торт-Кочо
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном позиций войск МВД в Торт-Кочо - РИА Новости, 17.09.2022
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном позиций войск МВД в Торт-Кочо
Таджикские военные обстреляли позиции внутренних войск МВД Киргизии, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T10:28
2022-09-17T10:28
2022-09-17T10:31
в мире
киргизия
таджикистан
столкновения на границе таджикистана и киргизии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817319996_0:0:1332:749_1920x0_80_0_0_4fce70f633567960fe2e67b35a5fbe0e.jpg
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные обстреляли позиции внутренних войск МВД Киргизии, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.По его словам, в настоящее время перестрелка прекращена. Начато расследование произошедшего инцидента.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.
https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html
киргизия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817319996_61:0:1261:900_1920x0_80_0_0_26955547225cbd7a64bdbf8cdf8268d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан, столкновения на границе таджикистана и киргизии
В мире, Киргизия, Таджикистан, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии
10:28 17.09.2022 (обновлено: 10:31 17.09.2022)
В Киргизии заявили об обстреле Таджикистаном позиций войск МВД в Торт-Кочо
Погранслужба Киргизии: таджикские военные обстреляли позиции войск МВД в Торт-Кочо
БИШКЕК, 17 сен - РИА Новости. Таджикские военные обстреляли позиции внутренних войск МВД Киргизии, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"С 12:30 (09:30 мск) до 12:35 (09:35 мск) таджикская сторона обстреливала позиции и подразделения внутренних войск МВД Кыргызстана в местности Торт-Кочо Баткенского района", - заявил представитель пресс-центра.
По его словам, в настоящее время перестрелка прекращена. Начато расследование произошедшего инцидента.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Киргизская сторона сообщила о 24 погибших и 103 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
Утром субботы столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.