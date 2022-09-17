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ВГА Херсонской области раскрыла детали операции по ликвидации диверсантов - РИА Новости, 17.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/kherson-1817611312.html
ВГА Херсонской области раскрыла детали операции по ликвидации диверсантов
ВГА Херсонской области раскрыла детали операции по ликвидации диверсантов - РИА Новости, 17.09.2022
ВГА Херсонской области раскрыла детали операции по ликвидации диверсантов
Существенного материального ущерба Херсону при ликвидации вооруженной группы не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:42
2022-09-17T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Существенного материального ущерба Херсону при ликвидации вооруженной группы не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.Ранее сообщалось, что в центре Херсона, где были слышны выстрелы, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. Позже в экстренных службах ее ликвидацию подтвердили. Среди мирного населения пострадавших нет."В центре Херсона произошло столкновение между частями российских вооруженных сил, осуществлявших патрулирование улиц города, и неустановленной группой лиц. После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что по информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220917/terror-1817611048.html
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в мире, херсон, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Запорожская область
23:42 17.09.2022 (обновлено: 23:47 17.09.2022)
 
ВГА Херсонской области раскрыла детали операции по ликвидации диверсантов

ВГА Херсонской области: существенного ущерба Херсону не зафиксировано

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Существенного материального ущерба Херсону при ликвидации вооруженной группы не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.
Ранее сообщалось, что в центре Херсона, где были слышны выстрелы, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. Позже в экстренных службах ее ликвидацию подтвердили. Среди мирного населения пострадавших нет.
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"В центре Херсона произошло столкновение между частями российских вооруженных сил, осуществлявших патрулирование улиц города, и неустановленной группой лиц. После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что по информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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