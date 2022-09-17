https://ria.ru/20220917/kherson-1817611312.html

ВГА Херсонской области раскрыла детали операции по ликвидации диверсантов

ВГА Херсонской области раскрыла детали операции по ликвидации диверсантов - РИА Новости, 17.09.2022

ВГА Херсонской области раскрыла детали операции по ликвидации диверсантов

Существенного материального ущерба Херсону при ликвидации вооруженной группы не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T23:42

2022-09-17T23:42

2022-09-17T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Существенного материального ущерба Херсону при ликвидации вооруженной группы не зафиксировано, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.Ранее сообщалось, что в центре Херсона, где были слышны выстрелы, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. Позже в экстренных службах ее ликвидацию подтвердили. Среди мирного населения пострадавших нет."В центре Херсона произошло столкновение между частями российских вооруженных сил, осуществлявших патрулирование улиц города, и неустановленной группой лиц. После короткого боестолкновения нападавшие были уничтожены. Существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано", - говорится в сообщении.В администрации подчеркнули, что по информации правоохранительных органов, жертв среди военнослужащих и мирных жителей нет.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220917/terror-1817611048.html

https://ria.ru/20220917/spetsoperatsiya-1817608629.html

херсон

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсон, херсонская область , запорожская область