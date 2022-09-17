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В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/kherson-1817610450.html
В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал
В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал - РИА Новости, 17.09.2022
В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал
Пострадавших среди мирного населения при проведении контртеррористической операции в Херсоне нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:28
2022-09-17T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Пострадавших среди мирного населения при проведении контртеррористической операции в Херсоне нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что в центре Херсона, где были слышны выстрелы идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. Позже в экстренных службах ее ликвидацию подтвердили."Пострадавших среди мирного населения нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, во время перестрелки в некоторых домах выбило стекло.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, и вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220917/zhurnalist-1817610247.html
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в мире, херсон, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Запорожская область
23:28 17.09.2022
 
В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал

В Херсоне при проведении контртеррористической операции никто не пострадал

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости
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Стела города Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Пострадавших среди мирного населения при проведении контртеррористической операции в Херсоне нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что в центре Херсона, где были слышны выстрелы идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. Позже в экстренных службах ее ликвидацию подтвердили.
"Пострадавших среди мирного населения нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во время перестрелки в некоторых домах выбило стекло.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, и вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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