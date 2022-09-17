https://ria.ru/20220917/kherson-1817610450.html
В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал
В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал - РИА Новости, 17.09.2022
В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал
Пострадавших среди мирного населения при проведении контртеррористической операции в Херсоне нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:28
2022-09-17T23:28
2022-09-17T23:28
специальная военная операция на украине
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херсон
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Пострадавших среди мирного населения при проведении контртеррористической операции в Херсоне нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.Ранее сообщалось, что в центре Херсона, где были слышны выстрелы идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. Позже в экстренных службах ее ликвидацию подтвердили."Пострадавших среди мирного населения нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, во время перестрелки в некоторых домах выбило стекло.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, и вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220917/zhurnalist-1817610247.html
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В Херсоне при проведении КТО никто не пострадал
В Херсоне при проведении контртеррористической операции никто не пострадал