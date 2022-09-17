https://ria.ru/20220917/kherson-1817607420.html

Территория Херсона и области полностью контролируется российскими силами

Территория Херсона и области полностью контролируется российскими силами - РИА Новости, 17.09.2022

Территория Херсона и области полностью контролируется российскими силами

Территория Херсонской области полностью контролируется Вооруженными силами и правоохранительными органами РФ, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:52

2022-09-17T22:52

2022-09-17T23:06

специальная военная операция на украине

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости. Территория Херсонской области полностью контролируется Вооруженными силами и правоохранительными органами РФ, сообщает пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что в центре Херсона, где были слышны выстрелы, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. Позже в экстренных службах ее ликвидацию подтвердили. Среди мирного населения и военнослужащих пострадавших нет."Территория Херсона и области полностью контролируется Вооруженными силами и правоохранительными органами Российской Федерации. Просим всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - говорится в сообщении.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220917/spetsoperatsiya-1817608629.html

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