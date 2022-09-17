https://ria.ru/20220917/kherson-1817602841.html
В Херсоне ликвидировали группу диверсантов
В Херсоне ликвидировали группу диверсантов - РИА Новости, 17.09.2022
В Херсоне ликвидировали группу диверсантов
В центре Херсона ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, ситуация в городе полностью контролируется российскими военными, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:21
2022-09-17T22:21
2022-09-17T23:56
херсон
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. В центре Херсона ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, ситуация в городе полностью контролируется российскими военными, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."ДРГ в целом ликвидировали. Остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются", — рассказал собеседник агентства. По его словам, при проведении контртеррористической операции среди мирного населения никто не пострадал.Как уточнили в администрации Херсонской области, при ликвидации вооруженной группы ни Херсон, ни его жители не понесли существенного материального ущерба.Ранее источник в оперативных службах сообщил о стрельбе из автоматического оружия в центре города. До этого там прогремели пять взрывов, предположительно, работала ПВО.Как заявили в российском Министерстве обороны, ВСУ в субботу предприняли безуспешную попытку наступления в Херсонской области, в итоге было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220917/plennye-1817501938.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220915/patrulirovanie-1817115525.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, в мире, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , россия, владимир путин
Херсон, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия, Владимир Путин
22:21 17.09.2022 (обновлено: 23:56 17.09.2022)
В Херсоне ликвидировали группу диверсантов
В центре Херсона ликвидировали диверсионно-разведывательную группу
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. В центре Херсона ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, ситуация в городе полностью контролируется российскими военными, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"ДРГ в целом ликвидировали. Остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, при проведении контртеррористической операции среди мирного населения никто не пострадал.
Как уточнили в администрации Херсонской области, при ликвидации вооруженной группы ни Херсон, ни его жители не понесли существенного материального ущерба.
Ранее источник в оперативных службах сообщил о стрельбе из автоматического оружия в центре города. До этого там прогремели пять взрывов, предположительно, работала ПВО.
Как заявили в российском Министерстве обороны, ВСУ в субботу предприняли безуспешную попытку наступления в Херсонской области, в итоге было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской
и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.