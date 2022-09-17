https://ria.ru/20220917/kherson-1817600073.html

В центре Херсона идет операция по ликвидации диверсантов

В центре Херсона идет операция по ликвидации диверсантов - РИА Новости, 17.09.2022

В центре Херсона идет операция по ликвидации диверсантов

В центре Херсона, где ранее прогремели взрывы, по предварительным данным, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:00

2022-09-17T22:00

2022-09-17T23:42

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

илья кулик

в мире

россия

украина

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. В центре Херсона, где ранее прогремели взрывы, по предварительным данным, идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."В районе железнодорожного вокзала до улицы Ильи Кулика оцеплены кварталы. Перед этим были прилеты в этом районе. После началась перестрелка. Предварительно, идет ликвидация ДРГ. Подтянута техника", — рассказал собеседник агентства. По его словам, ни о каком "прорыве" украинской армии в регион речи не идет.Ранее источник в оперативных службах сообщил о стрельбе из автоматического оружия в центре Херсона. До этого в городе прогремели пять взрывов, предположительно, работала ПВО.Как заявили в российском Министерстве обороны, ВСУ в субботу предприняли безуспешную попытку наступления в Херсонской области, в итоге было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220917/udary-1817523921.html

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817214574.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсон, вооруженные силы украины, илья кулик, в мире, россия, украина, владимир путин, херсонская область