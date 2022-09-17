https://ria.ru/20220917/kherson-1817593588.html

В центре Херсона слышны звуки стрельбы

В центре Херсона слышны звуки стрельбы - РИА Новости, 17.09.2022

В центре Херсона слышны звуки стрельбы

Стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T21:04

2022-09-17T21:04

2022-09-17T21:11

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах."Стрельба очередями слышна в центре города", - сообщил источник.Ранее сообщалось, что в Херсоне было слышно пять взрывов. По предварительным данным, работала ПВО.

https://ria.ru/20220917/belgorod-1817588659.html

херсон

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в мире, херсон