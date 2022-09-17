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В центре Херсона слышны звуки стрельбы - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/kherson-1817593588.html
В центре Херсона слышны звуки стрельбы
В центре Херсона слышны звуки стрельбы - РИА Новости, 17.09.2022
В центре Херсона слышны звуки стрельбы
Стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T21:04
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специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах."Стрельба очередями слышна в центре города", - сообщил источник.Ранее сообщалось, что в Херсоне было слышно пять взрывов. По предварительным данным, работала ПВО.
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РИА Новости
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в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
21:04 17.09.2022 (обновлено: 21:11 17.09.2022)
 
В центре Херсона слышны звуки стрельбы

В центре Херсона слышны звуки стрельбы из стрелкового оружия

© РИА НовостиПоследствия удара по центру Херсона
Последствия удара по центру Херсона
© РИА Новости
Последствия удара по центру Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. Стрельба из автоматического оружия слышна в центре Херсона, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"Стрельба очередями слышна в центре города", - сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в Херсоне было слышно пять взрывов. По предварительным данным, работала ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсон
 
 
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