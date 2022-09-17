https://ria.ru/20220917/kherson-1817581413.html
В Херсоне прогремели взрывы, работает ПВО
В Херсоне прогремели взрывы, работает ПВО - РИА Новости, 17.09.2022
В Херсоне прогремели взрывы, работает ПВО
Около пяти взрывов прогремели в Херсоне, предварительно, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T19:49
2022-09-17T19:49
2022-09-17T19:58
специальная военная операция на украине
херсон
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ХЕРСОН, 17 сен - РИА Новости. Около пяти взрывов прогремели в Херсоне, предварительно, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В ночном небе Херсона не видно следов работы ПВО, прозвучали звуки взрывов.Официального подтверждения работы ПВО пока нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220917/lukashenko-1817576225.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире, Херсонская область
19:49 17.09.2022 (обновлено: 19:58 17.09.2022)
В Херсоне прогремели взрывы, работает ПВО
В Херсоне прогремело около пяти взрывов, предварительно, работает ПВО