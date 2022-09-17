https://ria.ru/20220917/kazaki-1817586059.html

В Запорожской области заявили о казаках-добровольцах, воюющих против ВСУ

В Запорожской области заявили о казаках-добровольцах, воюющих против ВСУ - РИА Новости, 17.09.2022

В Запорожской области заявили о казаках-добровольцах, воюющих против ВСУ

Запорожские казаки в качестве добровольцев встали на защиту региона и сегодня воюют против украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T20:11

2022-09-17T20:11

2022-09-17T20:11

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Запорожские казаки в качестве добровольцев встали на защиту региона и сегодня воюют против украинских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожские казаки добровольцами встали на защиту региона и сегодня воюют", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, запорожское казачество, как и во времена Переяславской рады, встало на защиту русской земли.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1808968998.html

запорожская область

херсонская область

херсон

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