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На Ставрополье открыли памятный знак погибшему комбату "Спарты"

На Ставрополье открыли памятный знак погибшему комбату "Спарты" - РИА Новости, 17.09.2022

На Ставрополье открыли памятный знак погибшему комбату "Спарты"

Памятный знак погибшему в Донбассе командиру отдельного разведбатальона "Спарта", Герою России Владимиру Жоге открыли на Ставрополье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T22:50

2022-09-17T22:50

2022-09-17T23:00

денис пушилин

владимир путин

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донецкая народная республика

донбасс

владимир владимиров

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Памятный знак погибшему в Донбассе командиру отдельного разведбатальона "Спарта", Герою России Владимиру Жоге открыли на Ставрополье, сообщает пресс-служба губернатора."В День Ставропольского края в Невинномысске состоялось открытие памятного знака защитнику Донбасса Герою России Владимиру Жоге на улице, названной в его честь", - говорится в сообщении.Отмечается, что через видеообращение жителей Ставрополья поблагодарил отец героя Артем Жога."Выражаю благодарность за то, что чтите память о моем сыне Володе, воспитываете на его примере подрастающее поколение", - приводятся в сообщении слова отца.Участники церемонии возложили цветы к памятному знаку.Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.

https://ria.ru/20220825/bespilotniki-1812196690.html

россия

донецкая народная республика

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денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир владимиров, ставропольский край