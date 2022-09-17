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На Ставрополье открыли памятный знак погибшему комбату "Спарты" - РИА Новости, 17.09.2022
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На Ставрополье открыли памятный знак погибшему комбату "Спарты"
На Ставрополье открыли памятный знак погибшему комбату "Спарты" - РИА Новости, 17.09.2022
На Ставрополье открыли памятный знак погибшему комбату "Спарты"
Памятный знак погибшему в Донбассе командиру отдельного разведбатальона "Спарта", Герою России Владимиру Жоге открыли на Ставрополье, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T22:50
2022-09-17T23:00
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
донбасс
владимир владимиров
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Памятный знак погибшему в Донбассе командиру отдельного разведбатальона "Спарта", Герою России Владимиру Жоге открыли на Ставрополье, сообщает пресс-служба губернатора."В День Ставропольского края в Невинномысске состоялось открытие памятного знака защитнику Донбасса Герою России Владимиру Жоге на улице, названной в его честь", - говорится в сообщении.Отмечается, что через видеообращение жителей Ставрополья поблагодарил отец героя Артем Жога."Выражаю благодарность за то, что чтите память о моем сыне Володе, воспитываете на его примере подрастающее поколение", - приводятся в сообщении слова отца.Участники церемонии возложили цветы к памятному знаку.Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.
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денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, донбасс, владимир владимиров, ставропольский край
Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Владимиров, Ставропольский край
22:50 17.09.2022 (обновлено: 23:00 17.09.2022)
 
На Ставрополье открыли памятный знак погибшему комбату "Спарты"

На Ставрополье открыли памятный знак погибшему в Донбассе Герою России Владимиру Жоге

© Пресс-служба губернатора Ставропольского краяОткрытие памятного знака защитнику Донбасса Герою России Владимиру Жоге в Невинномысске
Открытие памятного знака защитнику Донбасса Герою России Владимиру Жоге в Невинномысске
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Открытие памятного знака защитнику Донбасса Герою России Владимиру Жоге в Невинномысске
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ПЯТИГОРСК, 17 сен - РИА Новости. Памятный знак погибшему в Донбассе командиру отдельного разведбатальона "Спарта", Герою России Владимиру Жоге открыли на Ставрополье, сообщает пресс-служба губернатора.
"В День Ставропольского края в Невинномысске состоялось открытие памятного знака защитнику Донбасса Герою России Владимиру Жоге на улице, названной в его честь", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба губернатора Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии памятного знака Герою России - защитнику Донбасса Владимиру Жоге
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии памятного знака Герою России - защитнику Донбасса Владимиру Жоге
© Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии памятного знака Герою России - защитнику Донбасса Владимиру Жоге
Отмечается, что через видеообращение жителей Ставрополья поблагодарил отец героя Артем Жога.
"Выражаю благодарность за то, что чтите память о моем сыне Володе, воспитываете на его примере подрастающее поколение", - приводятся в сообщении слова отца.
Участники церемонии возложили цветы к памятному знаку.
Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно). Таким образом, Жога стал первым представителем донецкого ополчения, удостоенным звания Героя России.
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Денис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
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