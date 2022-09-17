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Шокированные из-за цен немцы "обрывают" колл-центры поставщиков энергии - РИА Новости, 17.09.2022
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Шокированные из-за цен немцы "обрывают" колл-центры поставщиков энергии
Шокированные из-за цен немцы "обрывают" колл-центры поставщиков энергии - РИА Новости, 17.09.2022
Шокированные из-за цен немцы "обрывают" колл-центры поставщиков энергии
Службы поддержки клиентов в немецких компаниях коммунальных услуг и фирмах-поставщиках энергии вынуждены принимать множество звонков от клиентов, которые... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T00:02
2022-09-17T00:50
экономика
россия
германия
европа
e.on
газпром
северный поток
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Службы поддержки клиентов в немецких компаниях коммунальных услуг и фирмах-поставщиках энергии вынуждены принимать множество звонков от клиентов, которые шокированы возросшими ценами на энергоносители, передает агентство Рейтер.Компания E.ON, крупнейший поставщик энергии в Германии, увеличила штат в службе поддержки клиентов, отмечает агентство."У нас нет свободного времени, нам нужно, чтобы каждый работник принимал звонки, иначе мы не сможем отвечать на звонки клиентов", — заявил представитель компании.Глава E.ON Филип Тон считает, что многие недооценивают масштаб энергетического кризиса и связанный с ним рост цен.Цены на газ продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.
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экономика, россия, германия, европа, e.on , газпром, северный поток
Экономика, Россия, Германия, Европа, E.ON , Газпром, Северный поток
00:02 17.09.2022 (обновлено: 00:50 17.09.2022)
 
Шокированные из-за цен немцы "обрывают" колл-центры поставщиков энергии

Reuters: колл-центры поставщиков энергии ФРГ "разрываются" от звонков недовольных клиентов

© Depositphotos / photography33Сотрудница офиса отвечает на звонок
Сотрудница офиса отвечает на звонок - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Depositphotos / photography33
Сотрудница офиса отвечает на звонок. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Службы поддержки клиентов в немецких компаниях коммунальных услуг и фирмах-поставщиках энергии вынуждены принимать множество звонков от клиентов, которые шокированы возросшими ценами на энергоносители, передает агентство Рейтер.
"У нас увеличилось количество отчаянных клиентов в центрах поддержки клиентов. Некоторые становятся агрессивными от досады, другие — в слезах и нуждаются в психологической помощи", — заявил Ингберт Либинг, глава ассоциации местных коммунальных служб VKU.
Компания E.ON, крупнейший поставщик энергии в Германии, увеличила штат в службе поддержки клиентов, отмечает агентство.
"У нас нет свободного времени, нам нужно, чтобы каждый работник принимал звонки, иначе мы не сможем отвечать на звонки клиентов", — заявил представитель компании.
Глава E.ON Филип Тон считает, что многие недооценивают масштаб энергетического кризиса и связанный с ним рост цен.
Цены на газ продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.
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