https://ria.ru/20220917/germaniya-1817475018.html

Шокированные из-за цен немцы "обрывают" колл-центры поставщиков энергии

Шокированные из-за цен немцы "обрывают" колл-центры поставщиков энергии - РИА Новости, 17.09.2022

Шокированные из-за цен немцы "обрывают" колл-центры поставщиков энергии

Службы поддержки клиентов в немецких компаниях коммунальных услуг и фирмах-поставщиках энергии вынуждены принимать множество звонков от клиентов, которые... РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T00:02

2022-09-17T00:02

2022-09-17T00:50

экономика

россия

германия

европа

e.on

газпром

северный поток

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Службы поддержки клиентов в немецких компаниях коммунальных услуг и фирмах-поставщиках энергии вынуждены принимать множество звонков от клиентов, которые шокированы возросшими ценами на энергоносители, передает агентство Рейтер.Компания E.ON, крупнейший поставщик энергии в Германии, увеличила штат в службе поддержки клиентов, отмечает агентство."У нас нет свободного времени, нам нужно, чтобы каждый работник принимал звонки, иначе мы не сможем отвечать на звонки клиентов", — заявил представитель компании.Глава E.ON Филип Тон считает, что многие недооценивают масштаб энергетического кризиса и связанный с ним рост цен.Цены на газ продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.

https://ria.ru/20220916/krizis-1817470315.html

россия

германия

европа

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экономика, россия, германия, европа, e.on , газпром, северный поток