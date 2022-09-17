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В Лувре и Версальском дворце будут раньше отключать свет - РИА Новости, 17.09.2022
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В Лувре и Версальском дворце будут раньше отключать свет
В Лувре и Версальском дворце будут раньше отключать свет - РИА Новости, 17.09.2022
В Лувре и Версальском дворце будут раньше отключать свет
Фасад Версальского дворца и пирамида Лувра будут отключены раньше вечером для экономии энергии, даже если эти меры носят чисто символический характер, заявила в РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T14:28
2022-09-17T14:28
в мире
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ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Фасад Версальского дворца и пирамида Лувра будут отключены раньше вечером для экономии энергии, даже если эти меры носят чисто символический характер, заявила в субботу во время интервью на телеканале France 2 министр культуры Франции Рима Абдул-Малак."Мы собираемся погасить пирамиду Лувра раньше, уже сегодня вечером. Вместо того, чтобы выключать пирамиду в час ночи, Лувр выключит ее в 23 часа… Мы также отключим фасад Версальского дворца в 22 часа вместо 23 часов со следующей недели", - сказала она.Министр добавила, что этих символических мер недостаточно, это важно для мобилизации граждан на чрезвычайную экологическую ситуацию, но важно принимать конкретные меры для экологического перехода."Например, музей Орсе сократил потребление энергии на треть, просто заменив лампочки и переключившись на светодиоды, что мы постараемся сделать во всех музеях", - уточнила она.Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера в целях экономии энергии.Идальго отметила, что Парижу необходима поддержка государства с тем, чтобы инвестирование в городские проекты не прекращалось. Она также призвала правительство выключать подсветку административных зданий.Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.
https://ria.ru/20220831/gaz-1813339416.html
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в мире, франция, лувр
В мире, Франция, Лувр
14:28 17.09.2022
 
В Лувре и Версальском дворце будут раньше отключать свет

Министр культуры Абдул-Малак: свет в Лувре и Версальском дворце отключат на час раньше

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкЛувр
Лувр - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Лувр . Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 сен – РИА Новости. Фасад Версальского дворца и пирамида Лувра будут отключены раньше вечером для экономии энергии, даже если эти меры носят чисто символический характер, заявила в субботу во время интервью на телеканале France 2 министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.
"Мы собираемся погасить пирамиду Лувра раньше, уже сегодня вечером. Вместо того, чтобы выключать пирамиду в час ночи, Лувр выключит ее в 23 часа… Мы также отключим фасад Версальского дворца в 22 часа вместо 23 часов со следующей недели", - сказала она.
Министр добавила, что этих символических мер недостаточно, это важно для мобилизации граждан на чрезвычайную экологическую ситуацию, но важно принимать конкретные меры для экологического перехода.
"Например, музей Орсе сократил потребление энергии на треть, просто заменив лампочки и переключившись на светодиоды, что мы постараемся сделать во всех музеях", - уточнила она.
Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что подсветка ряда административных зданий в Париже перестанет работать после 10 часов вечера в целях экономии энергии.
Идальго отметила, что Парижу необходима поддержка государства с тем, чтобы инвестирование в городские проекты не прекращалось. Она также призвала правительство выключать подсветку административных зданий.
Этим летом правительство Франции запустило программу "энергетической трезвости" с целью снижения потребления электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.

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