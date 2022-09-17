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Власти Новосибирской области отменили фейерверк в честь 85-летия региона - РИА Новости, 17.09.2022
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Власти Новосибирской области отменили фейерверк в честь 85-летия региона
Власти Новосибирской области отменили фейерверк в честь 85-летия региона - РИА Новости, 17.09.2022
Власти Новосибирской области отменили фейерверк в честь 85-летия региона
Власти Новосибирской области решили отменить праздничный фейерверк в честь 85-летия региона из-за "неуместности" на фоне специальной военной операции на... РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T12:07
2022-09-17T12:07
новосибирская область
андрей травников
общество
донбасс
украина
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НОВОСИБИРСК, 17 сен - РИА Новости. Власти Новосибирской области решили отменить праздничный фейерверк в честь 85-летия региона из-за "неуместности" на фоне специальной военной операции на Украине, сообщается в субботу в Telegram-канале правительства области.Новосибирская область в текущем году отмечает 85-летие основания региона. Основные праздничные мероприятия состоятся на следующей неделе."Что касается фейерверка, все-таки салют это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет", – приводятся в сообщении слова губернатора области Андрея Травникова.Он пояснил, что в целом праздничные мероприятия состоятся, так как они способствуют сплочению жителей региона, однако организовывать фейерверк на фоне проведения специальной военной операции на Донбассе "неуместно".Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь дня города отменили в Ростове-на-Дону, не будет масштабного празднования дня города и в Воронеже. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября также пройдет без салюта и массовых мероприятий. От празднования дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг".
https://ria.ru/20220915/ryazan-1817039952.html
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новосибирская область, андрей травников, общество, донбасс, украина
Новосибирская область, Андрей Травников, Общество, Донбасс, Украина
12:07 17.09.2022
 
Власти Новосибирской области отменили фейерверк в честь 85-летия региона

Власти Новосибирской области отменили праздничный фейерверк в честь 85-летия региона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСкульптура В. И. Ленина перед Новосибирской государственной академией водного транспорта
Скульптура В. И. Ленина перед Новосибирской государственной академией водного транспорта - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скульптура В. И. Ленина перед Новосибирской государственной академией водного транспорта. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 17 сен - РИА Новости. Власти Новосибирской области решили отменить праздничный фейерверк в честь 85-летия региона из-за "неуместности" на фоне специальной военной операции на Украине, сообщается в субботу в Telegram-канале правительства области.
Новосибирская область в текущем году отмечает 85-летие основания региона. Основные праздничные мероприятия состоятся на следующей неделе.
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"Что касается фейерверка, все-таки салют это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет", – приводятся в сообщении слова губернатора области Андрея Травникова.
Он пояснил, что в целом праздничные мероприятия состоятся, так как они способствуют сплочению жителей региона, однако организовывать фейерверк на фоне проведения специальной военной операции на Донбассе "неуместно".
Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь дня города отменили в Ростове-на-Дону, не будет масштабного празднования дня города и в Воронеже. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября также пройдет без салюта и массовых мероприятий. От празднования дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг".
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