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СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной
СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной - РИА Новости, 17.09.2022
СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной
Следственный комитет России зафиксирует очередные факты обстрелов Донецка и населенного пункта Кременная украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:15
2022-09-17T23:15
2022-09-17T23:15
специальная военная операция на украине
россия
донецк (днр)
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует очередные факты обстрелов Донецка и населенного пункта Кременная украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских силовиков. По предварительным данным, в результате обстрелов Донецка погибли четыре человека, ранения получили восемь мирных жителей. Также повреждения получили административные здания. Кроме того, в результате обстрела населенного пункта Кременная один человек получил ранение", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, донецк (днр), украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк (ДНР), Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной
СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и населенного пункта Кременная