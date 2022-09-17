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СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной - РИА Новости, 17.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220917/fakty-1817610048.html
СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной
СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной - РИА Новости, 17.09.2022
СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной
Следственный комитет России зафиксирует очередные факты обстрелов Донецка и населенного пункта Кременная украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-17T23:15
2022-09-17T23:15
специальная военная операция на украине
россия
донецк (днр)
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует очередные факты обстрелов Донецка и населенного пункта Кременная украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских силовиков. По предварительным данным, в результате обстрелов Донецка погибли четыре человека, ранения получили восемь мирных жителей. Также повреждения получили административные здания. Кроме того, в результате обстрела населенного пункта Кременная один человек получил ранение", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
донецк (днр)
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россия, донецк (днр), украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк (ДНР), Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
23:15 17.09.2022
 
СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и Кременной

СК России зафиксирует факты обстрелов Донецка и населенного пункта Кременная

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Следственный комитет России зафиксирует очередные факты обстрелов Донецка и населенного пункта Кременная украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий украинских силовиков. По предварительным данным, в результате обстрелов Донецка погибли четыре человека, ранения получили восемь мирных жителей. Также повреждения получили административные здания. Кроме того, в результате обстрела населенного пункта Кременная один человек получил ранение", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
Вчера, 22:52Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецк (ДНР)УкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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