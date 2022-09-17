https://ria.ru/20220917/espch-1817500523.html

ЕСПЧ прекратил полномочия российского судьи в организации

ЕСПЧ прекратил полномочия российского судьи в организации - РИА Новости, 17.09.2022

ЕСПЧ прекратил полномочия российского судьи в организации

Действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) прекращаются с 16 сентября, поскольку с этой даты Россия больше не является членом РИА Новости, 17.09.2022

2022-09-17T09:47

2022-09-17T09:47

2022-09-17T16:08

в мире

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

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ПАРИЖ, 17 сен — РИА Новости. Действия полномочий судьи России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) прекращаются с 16 сентября, поскольку с этой даты Россия больше не является членом Европейской конвенции о правах человека, говорится в опубликованном заявлении ЕСПЧ на сайте суда."Пятого сентября 2022 года суд полного состава принял к сведению тот факт, что прекращение статуса Российской Федерации в качестве Высокой Договаривающейся Стороны Конвенции с 16 сентября 2022 года также влечет за собой прекращение полномочий судьи суда Российской Федерации", — сказано в документе.В заявлении уточняется, что в настоящее время на рассмотрении суда находится 17 450 исков к России и что суд по-прежнему обладает юрисдикцией рассматривать жалобы в адрес России на нарушение Конвенции в отношении деяний, совершенных до 16 сентября.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20220611/putin-1794792585.html

https://ria.ru/20220411/evropa-1782842167.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы, парламентская ассамблея совета европы